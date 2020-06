Fluminense anuncia retorno do atacante Fred para disputa do Brasileiro

Por Redação Blog do Esporte









O Fluminense anunciou neste domingo (31) o retorno do atacante Fred ao clube. Quem fez o anúncio foi o presidente do clube, Mário Bittencourt, ao lado do atleta, e revelou que o atleta receberá dois salários mínimos até o início do Campeonato Brasileiro.





"Dentro dessa nossa realidade, o Fred compreendeu que nós passamos por um momento de extrema dificuldade, nós temos um acordo com nosso grupo de jogadores onde eles fizeram redução salarial. E o Fred olhando o que o grupo fez, entendendo que todos nós estamos principalmente estamos tentando sair desse momento difícil da pandemia, enfim, preservando empregos das pessoas menos favorecidas, o Fred aceitou que enquanto não houver jogo do Campeonato Brasileiro, pode haver de outra competição, a remuneração dele no contrato de trabalho será de dois salários mínimos, para que ele possa contribuir neste momento com a instituição", disse Mário em live na FluTV.





O contrato de Fred com o Fluminense será válido até julho de 2022. A remuneração total gira em torno de R$ 400 mil mais percentuais adicionais a partir de projetos de marketing e sócio torcedor. Posteriormente, a ideia é que o jogador se torne representante do clube no Brasil e exterior.





"A nossa ideia é que ele fique conosco até lá e possa encerrar sua carreira como atleta profissional de futebol no Fluminense e no do aniversário do Fluminense. O contrato é dividido em três partes. O Fred tem um contrato de trabalho, que é obrigatório por lei, todos os atletas profissionais têm, um de imagem, que versará sobre várias situações, criação de linha de produtos, relação com sócio torcedor. Será uma exploração da imagem completa, o que não foi feito no passado quando ele esteve no clube. E uma terceira parte do contrato, que ainda não é um contrato, uma surpresa que eu queria fazer aqui na live: deixamos em aberto a possibilidade dele encerrando a carreira dele, sendo da vontade dele, ele se tornar um embaixador do Fluminense, se tornar um grande representante aqui no Brasil, Europa e em todo mundo. Ter a relação com o Fluminense que vários ídolos têm em seus clubes. Se a gente realmente partir para esse caminho lá na frente, ele será exclusivo do Fluminense. A utilização da imagem dele e da posição dele como embaixador, representante do clube em várias áreas. E poderá seguir com a gente", finalizou o presidente.