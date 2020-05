Governo autoriza volta da Premier League, mas pede transmissões gratuitas e investimento na base

(Foto: Peter Byrne/Getty Images)









Agora falta pouco. O Campeonato Inglês recebeu autorização do governo britânico para voltar em junho. No entanto, terá que cumprir uma série de exigências além das adequações esperadas para o combate ao contágio ao novo coronavírus. Entre as condições impostas pelas autoridades, estão maior investimento nas divisões inferiores, no futebol de base e mais transmissões gratuitas, para que o futebol tenha maior alcance na população.





As exigências foram passadas à Premier League em reunião na noite da última quinta-feira entre autoridades da liga e o Secretário de Cultura do governo britânico, Oliver Dowden. A liga agora corre para se adequar e lançar o “Projeto Recomeço”, discutido em inúmeras reuniões com os clubes nos últimos dias.





– O governo está abrindo as portas para o futebol competitivo retornar com segurança em junho. Isso precisa incluir amplo acesso aos torcedores à cobertura ao vivo e garantir que os ganhos provenientes da retomada do esporte apoiem a família do futebol em geral – declarou Olivier Dowden à imprensa, logo após a reunião.





“Agora está com as autoridades do futebol em concordar e finalizar os detalhes dos seus planos. Há boa vontade dos dois lados para entregar isso aos torcedores”, garantiu Dowden.

O secretário ressaltou que o governo e as autoridades sanitárias continuarão dando suporte à liga em qualquer que seja sua decisão.





Segundo o jornal “The Guardian”, a Premier League iniciou as conversas com as emissoras “Sky Sports” e “BT Sports”, canais fechados e detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Inglês no país, para encontrar uma solução às exigências.





A intenção do governo seria que os jogos restantes fossem disponibilizados em canais abertos ou em plataformas de streaming na internet. De acordo com o “Guardian”, há 45 dos 92 jogos restantes que não estão cobertos pelo acordo entre a liga e as emissoras.





Veja a tabela do Inglês





O governo quer que a Premier League divida lucros da volta do futebol e de possíveis futuros acordos com os clubes da EFL, que organiza as três divisões inferiores. O valor da contribuição giraria em torno de 200 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão, na cotação atual).





O maior impasse no momento é a questão esportiva. Os seis clubes que ocupam as últimas divisões têm se mostrado contrários a um possível rebaixamento, caso o campeonato seja finalizado precocemente. Em reunião na última quarta com representantes dos técnicos e jogadores, não houve consenso, e José Mourinho, treinador do Tottenham, se irritou.





É esperado que a decisão definitiva saia até o início da próxima semana, e que os clubes possam retomar suas atividades com treinos individuais. No entanto, há poucas esperanças que o campeonato possa recomeçar até o dia 12 de junho, data planejada desde o início.





Globo Esporte