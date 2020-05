Governo da Itália aprova o protocolo de retomada do futebol e permite treinos em grupos

O Comitê técnico-científico do governo da Itália anunciou nesta terça-feira a aprovação das alterações promovidas pela Serie A, a liga italiana, e a federação de futebol do país (FIGC), no protocolo de retomada do futebol. As equipes estão agora liberadas para recomeçar os treinos em grupo, algo que não havia sido permitido na segunda-feira.





No dia 28 de maio haverá uma nova reunião entre as autoridades italianas, a federação de futebol e a liga, para decidir quando que o Campeonato Italiano será reiniciado de fato.





- Pudemos aprovar isso porque a situação da epidemia agora permite. As pressões para jogar quando tínhamos hospitais cheios era muito irritantes. Agora a situação é distinta e é justo que o futebol recomece - comentou o ministro de Esporte, Vincenzo Spadafora.





De acordo com as novas normas, os clubes do Campeonato Italiano não terão que manter os jogadores em concentração para começar as novas sessões de treino. Por outro lado, terão que aumentar os exames médicos nos elencos. Os testes para coronavírus terão de ser feitos três dias antes do início das atividades coletivas, no primeiro dia de trabalho, e dali em diante a cada 96 horas, sempre em laboratórios privados.





Caso um jogador tenha um resultado positivo para Covid-19, somente ele será isolado, e não todo o grupo, que poderá continuar em atividade. Essa decisão foi considerada fundamental, porque assim a chance da competição nacional ser novamente interrompida diminui.





- Esclareceremos mais adiante os tempos de quarentena para os jogadores que testarem positivo. Reiteramos que os exames não terão que prejudicar as necessidade coletivas - disse Vincenzo Spadafora.





Na segunda-feira, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) divulgou um comunicado no qual manteve suspensas todas as competições de futebol do país até o dia 14 de junho. A decisão atendeu o decreto do primeiro-ministro Giuseppe Conte, que proibiu competições esportivas na Itália até o dia 13 do próximo mês, mesmo com portões fechados.





Faltam 124 jogos para o encerramento da temporada 2019/20 do Campeonato Italiano, mais as semifinais e a decisão da Copa Itália. São 12 rodadas e outras quatro partidas atrasadas de datas anteriores. A expectativa é que a liga nacional seja retomada no dia 20 de junho.





Globo Esporte