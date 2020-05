Grêmio instala novas estruturas ao ar livre e prepara CT para volta aos treinos

(Foto: Leonardo Muller/RBS TV)









O Grêmio faz adaptações no CT Presidente Luiz Carvalho para a retomada dos treinos após o período de férias antecipadas por conta da pandemia do coronavírus. O clube instalou tendas ao ar livre em um espaço próximo aos campos para receber atletas e funcionários a partir da próxima segunda-feira e evitar o uso de vestiários e salas internas.





Neste sábado, era possível avistar parte das tendas mesmo do lado de fora do CT (veja na foto abaixo). O Tricolor preparou uma escala para o retorno dos jogadores, comissão técnica e equipe de apoio às atividades.





Os primeiros a se apresentar serão os funcionários. Depois, o elenco chegará aos poucos, em pequeno grupos para evitar aglomerações. Na segunda-feira, todos passarão por exames médicos e farão o teste rápido para Covid-19. O resultado sai em menos de uma hora.





O cronograma do clube prevê o início dos treinamentos para a terça-feira. Atletas treinarão em grupos e sem contato físico. As primeiras atividades serão apenas físicas, ainda sem contato com a bola.





Na última sexta-feira, o clube divulgou toda as medidas que irá adotar para minimizar o risco de contágio pelo coronavírus. O primeiro passo será medir a temperatura corporal de atletas e funcionários logo na portaria do CT. Quem acusar febre, será impedido de entrar no local e terá de retornar para casa em um primeiro momento.





Os jogadores chegarão fardados e vão direto para o campo para realização dos exercícios. Não serão utilizadas salas fechadas, como academia e espaços de fisioterapia, nem os vestiários. Após as atividades, os atletas tomarão banho em casa.





