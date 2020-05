Haaland sofre lesão no joelho após trombada com árbitro e desfalca o Borussia Dortmund no domingo

(Foto: Getty Images)











O atacante Haaland desfalcará o Borussia Dortmund no jogo do próximo domingo contra o Paderborn, lanterna do Campeonato Alemão. O norueguês se machucou no clássico de terça-feira contra o Bayern de Munique, em que saiu derrotado por 1 a 0. Detalhe: a lesão no joelho direito foi consequência de uma trombada com o árbitro Tobias Stieler, em um momento do segundo tempo.





De acordo com a "Kicker", o problema de Haaland não é grave e ele deve estar de voltar aos treinos do Borussia no início da semana que vem, já focando no confronto contra o Hertha Berlin, no sábado, em casa. Imagens do momento em que o centroavante colidiu com o árbitro circulam nas redes sociais. Confira abaixo:



Erling Haaland twisted his knee in a collision with the referee. pic.twitter.com/5PFiBh0Jwk — Rafał (@madridreigns) May 26, 2020





O jovem de 19 anos é um dos destaques do futebol europeu nesta temporada. Somadas todas as vezes em que ele entrou em campo, tanto pelo RB Salzburg como pelo Borussia Dortmund, em todas as competições, ele tem 36 jogos e 41 gols marcados.





Haaland não foi o único jogador do Borussia Dortmund que se machucou na derrota para o Bayern de Munique. O meio-campista Dahoud também sofreu uma lesão no joelho, só que ainda mais grave. Titular nas últimas três partidas, ele está fora do restante da temporada.





- Infelizmente, soubemos na quarta-feira após o jogo que o Dahoud estará fora pelo resto da temporada. Ele só precisava de uma sequência e conseguiu isso nos últimos três jogos. Ele não pode continuar - comentou o técnico Lucien Favre, em coletiva nesta sexta-feira.





Favre também foi questionado na entrevista sobre o seu futuro no Borussia, assim como havia ocorrido após a derrota para o Bayern - que deixou o time de Dortmund sete pontos distante da liderança da Bundesliga, faltando seis rodadas para o fim da competição. O treinador tem contrato com o clube até 2021, mas já se especula sobre a a sua saída. O diretor esportivo Michael Zorc rejeitou qualquer insatisfação.





Na opinião de Zorc, o Borussia Dortmund fez um jogo equilibrado contra o rival Bayern, melhor do que na derrota para o Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões, ou no confronto contra o time de Munique pelo primeiro turno. Mas reconheceu que a sua equipe precisa melhorar nesses embates decisivos. O diretor esportivo também comentou que não contar com a sua torcida na partida de terça-feira fez diferença.





- A vantagem de jogar em casa vai embora sem a torcida. É claro que gostaríamos de contar com os nossos torcedores na terça-feira. Se nós tivéssemos jogado o segundo tempo, mesmo perdendo por 1 a 0, com o estádio cheio, muito mais seria possível - analisou Michael Zorc.





