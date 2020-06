Hamilton questiona silêncio de colegas sobre George Floyd e insinua racismo na F1: "Sozinho"

(Foto: Getty Images)











Lewis Hamilton voltou a usar seu perfil nas redes sociais para protestar sobre o caso George Floyd, homem negro asfixiado e morto por um policial americano na última semana. Na última sexta, ele já tinha criticado excessos cometidos por autoridades, a quem chamou de "desgraça". Neste domingo, o hexacampeão foi além. Ele se mostrou revoltado com o silêncio dos colegas de Fórmula 1 sobre caso.





- Eu vejo aqueles de vocês que ficam calados, alguns de vocês são as maiores estrelas, e ainda assim ficam calados no meio da injustiça. Não há sinal de ninguém na minha indústria que, é claro, é o esporte dominado por brancos - disse em sua conta do Instagram.





Decepcionado, Hamilton citou ainda ser o único piloto negro na Fórmula 1. Ele chegou a insinuar que atitudes e fatos como esse demonstram que há racismo em seu esporte.





- Eu sou uma das únicas pessoas de cor lá e ainda estou sozinho. Eu teria pensado que agora você veria por que isso acontece e diria algo sobre isso, mas você não pode ficar ao lado. Só sei que sei quem você é e eu vejo você - completou.





Caso George Floyd





Para quem não sabe, George Floyd, que sofria de doença arterial coronariana e doença cardíaca hipertensiva, morreu asfixiado por um policial na cidade de Minneapolis, no estado americano de Minnesota. O oficial ficou durante 8 minutos e 46 segundos pressionando o pescoço do homem negro de 40 anos com o joelho. Imagens foram divulgadas da brutalidade e, posteriormente, o policial acabou preso pelo crime.





Nem por isso a comunidade americana, que julga o ato como discriminação racial, sossegou. Desde o início da semana, protestos vêm ganhando força na cidade de Minneapolis. No esporte, grandes referências mundiais também se manifestaram. Lebron James, um dos líderes na causa, chegou a vestir uma camisa com a frase "não consigo respirar". Na última sexta, Stephen Jackson, campeão da NBA com o San Antonio Spurs em 2003, e o ator Jamie Foxx lideraram uma coletiva sobre o caso. Stephen Jackson era amigo pessoal de George Floyd e o chamava carinhosamente de "irmão gêmeo".





