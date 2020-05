Huachipato insiste em processo na Fifa para receber por Soteldo; Santos vai ao TAS por acordo

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









O Huachipato, do Chile, ainda briga na Fifa para receber do Santos o valor da venda do atacante Soteldo. No dia 25 de fevereiro, a entidade deu razão aos chilenos e determinou o pagamento de cerca de US$ 3,4 milhões em 45 dias, já com multa e juros pelo atraso, com risco de o Peixe ser mais uma vez punido com a impossibilidade de registrar jogadores.





Em crise financeira, o Santos não conseguiu quitar as parcelas da compra de 50% dos direitos econômicos de Soteldo, que chegou à Vila Belmiro por US$ 3 milhões em 2019.





O Huachipato, então, foi à Fifa em outubro, mas o presidente José Carlos Peres disse, recentemente, que havia chegado a um acordo com os chilenos para retirarem o processo.





– (...) E temos os débitos com Atlético Nacional e Brugge e a do Soteldo, que acertei acordo com o Huachipato e vão retirar da Fifa – disse José Carlos Peres à Bandsports.

+ Huachipato contesta renovação de Soteldo com o Santos





Segundo o advogado Eduardo Carlezzo, que representa o Huachipato no caso, porém, "não existe nenhum acordo firmado entre Santos e Huachipato. O assunto está no tribunal arbitral do esporte e vamos aguardar a resolução definitiva deste órgão".





Com a derrota na Fifa, o Santos foi ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) em busca de um acordo com o Huachipato para evitar um novo bloqueio no registro de jogadores.





Vale ressaltar que o clube já tenta quitar dívidas com o Hamburgo, da Alemanha, pelo zagueiro Cléber Reis, e com o Atlético Nacional, da Colômbia, pelo Felipe Aguilar, que também impossibilitam a contratação de atletas.





Enquanto o caso não é resolvido no TAS, a Fifa paralisou a contagem dos 45 dias que o Santos tem para pagar o Huachipato.





– A sanção de proibição de registro de novos atletas está momentaneamente suspensa até que o recurso de apelação seja definitivamente julgado pelo tribunal. Estamos seguros que a decisão da FIFA não tem possibilidade de reversão, sendo apenas uma questão de tempo até que torne exequível – completou o advogado.





Crise entre os clubes





A relação entre Santos e Huachipato não é das melhores desde a tentativa do Atlético-MG de contratar Soteldo. No início de 2020, o Galo fez uma proposta de R$ 51 milhões para comprar o atacante, e os chilenos insistiram na venda alegando que o Peixe teria de comprar os outros 50% caso não aceitasse a oferta.





O Santos, porém, se negou a aceitar o pedido do Huachipato, recusou a proposta do Atlético-MG e ainda renovou com Soteldo.





Globo Esporte