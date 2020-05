Imprensa afirma que Campeonato Inglês volta no dia 17 de junho

Suspenso desde o dia 13 de março, por causa da pandemia do coronavírus, o Campeonato Inglês deve ser retomado no dia 17 de junho. A informação foi publicada primeiramente pelo "Telegraph", nesta quinta-feira, e depois divulgada por outros veículos da imprensa inglesa. A Premier League não comunicou oficialmente a data de recomeço da competição.





De acordo com a imprensa local, no dia 17 de junho, uma quarta-feira, haverá dois jogos: Aston Villa contra o Sheffield United, e o confronto entre Manchester City e Arsenal. Essas duas partidas ficaram pendentes da 28ª rodada do Campeonato Inglês. No fim de semana dos dias 20-21 de junho haverá uma rodada completa.





A Premier League será resumida num período de seis semanas, com os 92 jogos restantes ocorrendo em sete fins de semana e duas rodadas de meio de semana. O objetivo é encerrar a competição no primeiro fim de semana de agosto. A final da Copa da Inglaterra seria então marcada para o dia 8 de agosto.





Para reiniciar o Campeonato Inglês, a liga vem realizando testes de coronavírus com jogadores, comissão técnica e funcionários dos clubes. Na terceira sessão, a mais recente, houve quatro casos positivos. Foram testadas 1008 pessoas, entre os dias 25 e 26 de maio. A primeira bateria de exames foi entre os dias 17 e 18 de maio.





Na última quarta-feira, os clubes votaram a favor da retomada dos treinos coletivos, por unanimidade. Na semana passada eles haviam começado as atividades em pequenos grupos.





Globo Esporte