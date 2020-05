Inter amplia cortes e demite mais de 40 funcionários para conter crise financeira

Os efeitos da paralisação do futebol em razão da pandemia do coronavírus afetaram ainda mais o Inter. Para minimizar os gastos na ordem de 30% em cada setor, como planejado pelo presidente Marcelo Medeiros, o clube realizou 44 demissões nas mais diversas áreas.





Além do orçamento reduzido no período sem jogos, o Colorado precisou renegociar com parceiros e cancelar contratos. Só que isso não adiantou, e a diretoria entendeu a necessidade do desligamento de funcionários. Conforme apurou o GloboEsporte.com, 44 pessoas foram desligadas. O Inter promete um pronunciamento nas próximas horas.





O primeiro setor a ser atingido foi o Inter B. O clube fechou o time alternativo e, em consequência, rescindiu com os profissionais da comissão técnica. Jogadores sub-20 retornaram à categoria, enquanto outros acabaram promovidos ao grupo de Eduardo Coudet.





Na semana passada, uma declaração do presidente Marcelo Medeiros em entrevista à Rádio Guaíba repercutiu de forma negativa. Questionado se algum jogador se sentisse desconfortável com o retorno pelo medo de contrair o coronavírus, o mandatário disparou:





- O jogador que não quiser jogar, pede demissão. Se for aberta a possibilidade do futebol voltar, ele vai cumprir o contrato que ele assinou.





Horas depois, Medeiros usou o Twitter para se retratar e pedir desculpas sobre a afirmação. Mas ressaltou os esforços da diretoria para minimizar os efeitos da crise no clube.





Recentemente, os jogadores entraram em acordo sobre pagamento de direitos de imagem. Ainda assim, é esperada queda de R$ 100 milhões nas receitas.





Enquanto tenta equilibrar o caixa, o futebol segue rotina de exercícios. Após o retorno na última terça-feira, a manhã desta quarta teve atividade com bola no Centro de Treinamentos do Parque Gigante.





Globo Esporte