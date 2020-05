Inter de Milão oferece três anos de contrato para Cavani e negocia venda definitiva de Icardi ao PSG

Foto: Reprodução/Gazzetta Dello Sport









A Inter de Milão surgiu como destino mais provável para Cavani a partir da próxima temporada. Os jornais "L'Equipe", da França, e "Gazzetta dello Sport", da Itália, noticiam que a equipe italiana ofereceu três anos de contrato para o uruguaio, cujo vínculo com o PSG se encerra no final de junho deste ano. O Paris, por sua vez, faz uma investida para contar de vez com Icardi, que está emprestado ao clube pela Inter.





A equipe de Milão se prepara para uma eventual saída de Lautaro Martínez, maior desejo do Barcelona para a próxima janela de transferências. Como demonstração de confiança, ofereceu vínculo longo a Cavani, que teria 36 anos ao término do provável contrato, em junho de 2023.





Segundo os jornais da França e da Itália, o uruguaio também desperta interesse do Newcastle, Manchester United e do Atlético de Madrid. O time espanhol quase acertou com o atacante no início do ano. Algo é quase certo: Cavani dificilmente renovará com o PSG. Há apenas a possibilidade de uma extensão curta para disputar a eventual fase final da Liga dos Campeões, em agosto.





Cavani é o maior artilheiro da história do PSG e está no clube desde 2013. Fez 200 gols em 301 partidas e tem sete gols em 22 jogos na atual temporada.





O Paris, por sua vez, tenta exercera a opção de compra presente no contrato de empréstimo de Icardi junto à Inter de Milão. O argentino, de 27 anos, fez 20 gols em 30 jogos na temporada pela equipe francesa. Ele tem vínculo com os italianos até junho de 2022.





O diretor esportivo do PSG, Leonardo, tenta baixar o pedido da Inter, que espera negociar o atacante argentino por 70 milhões de euros (R$ 422 milhões). O Paris deseja pagar algo em torno de 60 milhões de euros (R$ 361 milhões).





Globo Esporte