Inter solicita detalhes à Conmebol e estuda recurso para Moisés contra punição no Gre-Nal

(Foto: Wesley Santos/Agência PressDigital)









As punições aos quatro jogadores do Inter expulsos na briga no Gre-Nal da Libertadores obrigam Eduardo Coudet a encontrar soluções para a volta da competição - isso, se ela de fato for retomada em 2020. Mas a diretoria analisa a possibilidade de ao menos reduzir o prejuízo com um recurso à decisão do Tribunal Disciplinar da Conmebol.





O departamento jurídico do clube solicitou à entidade os fundamentos da sentença proferida na última sexta-feira. Os dirigentes aguardam o envio dos documentos para avançar na análise e decidir se recorrerão ou não da pena de quatro jogos de suspensão aplicada a Moisés.





O regulamento da Conmebol para a Libertadores permite recurso apenas a punições acima de três partidas de gancho. Assim, o lateral-esquerdo é o único caso passível desta medida.





Além dele, Edenílson foi punido com suspensão de três jogos. Víctor Cuesta e Bruno Praxedes cumprirão suspensão automática. As penas também preveem multas (veja cada uma delas abaixo).





Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, o departamento jurídico do Inter espera a resposta da Conmebol nos próximos dias. A partir daí, será estabelecido um prazo para o clube protocolar o recurso.





As punições do Inter:





Moisés - quatro jogos de suspensão e multa de US$ 3 mil





Edenílson - três jogos de suspensão e multa de US$ 3 mil





Praxedes - suspensão automática de um jogo e multa de US$ 1,5 mil





Cuesta - suspensão automática de um jogo e multa de US$ 1,5 mil





Além das punições impostas por conta das expulsões no Gre-Nal, Coudet tem outras duas baixas na Libertadores. Musto e Marcos Guilherme receberam o terceiro cartão amarelo no clássico.





No lado gremista, as penas foram semelhantes. Paulo Miranda pegou quatro jogos de suspensão, e Luciano, três - ambos também receberam multa de US$ 3 mil. Pepê e Caio Henrique cumpriram suspensão automática. A multa para cada um deles foi de US$ 1,5 mil.





Relembre a confusão





O primeiro Gre-Nal da história da Libertadores virou o segundo jogo com mais expulsões na história da competição - foram oito, quatro para cada lado. A briga explodiu aos 40 minutos do segundo tempo após uma dividida entre Moisés e Pepê perto da linha lateral.





Os atletas se estranharam e trocaram xingamentos. Em vez de conter os ânimos, titulares e reservas colocaram mais lenha da fogueira e iniciaram uma confusão generalizada. Os dois que iniciaram a briga foram expulsos, assim como Edenilson e Luciano, que trocaram as primeiras agressões.





Perto do reinício do jogo, Paulo Miranda foi para cima do lateral-esquerdo colorado, este já expulso, que revidou. A partir daí, a pancadaria foi descontrolada, com socos e chutes dos dois lados. O árbitro Fernando Rapallini deu cartão vermelho para Cuesta e Praxedes, do lado do Inter, além de Caio Henrique e Paulo Miranda, do lado gremista.





Inter e Grêmio dividem a liderança do Grupo E da Libertadores. Ambos têm quatro pontos, mas o Colorado leva vantagem no saldo de gols (3 a 2). O torneio está paralisado por conta da pandemia de coronavírus e sem previsão de ser retomado.





Globo Esporte