Juan Cazares testa positivo em exame da Covid-19 e está afastado dos treinos do Atlético-MG

O Atlético-MG iniciará a terceira semana de treinos com uma ausência. O meia-atacante Juan Cazares testou positivo nos exames da Covid-19, realizados novamente pelo clube no último sábado. O jogador apresenta quadro assintomático, mas foi prontamente afastado das atividades do clube, com acompanhamento médico.





A informação foi divulgada pelo clube neste domingo. No sábado, pela terceira vez o Galo submeteu jogadores, comissão técnica e funcionários do CT aos exames do novo coronavírus e apenas o resultado do camisa 10 deu positivo. O jogador será o único afastado, em isolamento social. Os demais atletas, negativos nos testes, seguirão normalmente as atividades de Jorge Sampaoli.





O Atlético havia realizado exames de sangue e secreção nariz/boca nos atletas do elenco masculino profissional e nos funcionários que trabalham no dia a dia do CT, no último 19 de maio. Foi um dos primeiros clubes a decretar a volta.





Depois de duas semanas de trabalho sem casos, agora há o primeiro jogador com a doença. Cazares, que tem contrato só até dezembro e com poucas chances de renovação, foi flagrado, antes da volta aos treinos, em uma pelada com amigos ao lado de Otero (veja no vídeo acima).





- De acordo com Rodrigo Lasmar, diretor-médico do Atlético, o clube segue cumprindo rigidamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde e tomando todas as providências necessárias para proteger seus funcionários e familiares - escreveu o perfil oficial do Galo, no Twitter.









No futebol de Belo Horizonte, Cruzeiro e América-MG voltaram a treinar em sequência e há outro caso de jogador testado positivamente: o meia-atacante Matheusinho, do Coelho.





