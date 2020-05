Rodolfo Landim defende forma como Flamengo voltou aos treinos: "Deveria ser um exemplo"

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)









O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou a defender o retorno da equipe aos treinamentos em meio à pandemia do coronavírus. Em entrevista à "Fox Sports nesta segunda-feira", o dirigente bateu na tecla do protocolo de segurança adotado e disse acreditar, inclusive, que o pioneirismo do futebol carioca possa servir de exemplo para outras esferas da sociedade.





O presidente do Flamengo disse considerar razoável o retorno do futebol mesmo no momento de pico da Covid-19 no Rio de Janeiro. No sábado, o estado bateu o recorde de mortes causadas pelo vírus - foram 248 em um dia.





- Se a minha atividade é segura e está sendo feita seguindo protocolos, a minha pergunta é: por que não? O que estaria de errado na volta do futebol? Simplesmente por que você está tendo uma curva ascendente? A curva é ascendente numa pandemia porque ela está ocorrendo em outras atividades que não estão seguindo esse protocolo que a gente está seguindo. Não vejo isso como um problema.





Landim explicou os motivos que fizeram o Flamengo insistir tanto para voltar a treinar, a ponto de entrar em conflito com a Prefeitura do Rio de Janeiro.





- Nós vamos ter uma volta muito difícil esse ano, a gente precisa preparar nossos jogadores para uma série de campeonatos que vão ser disputados com um tempo muito curto. Nas conversas que a gente estava tendo, inclusive com a CBF, a expectativa é que, ao final das competições desse ano, a gente praticamente encadeie com as competições do ano que vem. Se não fizermos uma preparação física com os nossos atletas muito boa, dificilmente vamos conseguir passar por toda essa maratona sem lesões - disse.





Landim prosseguiu:





- Outra razão é a de que nossos atletas são atletas de alto rendimento. Eles estavam parados há quase dois meses, precisavam voltar a treinar, a perder peso, massa muscular. A informação que a gente tinha é que os jogadores estavam loucos para voltar a praticar o que gostam, que é a profissão deles. A saúde não é só a ausência da doença, a saúde passa por uma série de coisas. Passa pelo lado psicológico do jogador, pelos aspectos sociais também - completou.





Em certo ponto da entrevista, foi citada a curva ascendente de mortes em que se encontra o Rio de Janeiro e todo o Brasil: já são quase 4 mil mortes confirmadas no estado. Sobre o assunto, Landim deu o exemplo de outras áreas que estão, segundo ele, retomando suas atividades sem a mesma preocupação com a segurança demonstrada pelo futebol.





- Abriram as lojas de construção, por exemplo. Mas qual protocolo de segurança foi utilizado? O futebol, nesse caso, está dando o exemplo. Acho que os cronistas esportivos, em vez de criticar a volta, deveriam mergulhar nos protocolos que estão sendo seguidos e propagar isso como um exemplo muito bom.





O presidente do Flamengo rebateu, ainda, as críticas dos rivais. Sobretudo as de Carlos Augusto Montenegro, dirigente do Botafogo.





"Quando a gente vê a história dessa pessoa à frente do Botafogo e o longo período em que está à frente de várias administrações do Botafogo, e a gente vê o resultado esportivo e financeiro que o Botafogo vem tendo ao longo desse período, e o tamanho que o Botafogo está começando a ter no futebol brasileiro... Isso para mim é um indicador de que, se eles discordam do que a gente está fazendo, é uma indicação muito forte de que provavelmente a gente está no caminho certo", afirmou.





Confira outros pontos da entrevista:





Sobre a volta aos treinos





- Nós criamos um protocolo que é seguro para todos os jogadores e para todas as pessoas que trabalham no futebol. Fizemos isso com a participação de todos os clubes do Rio de Janeiro, coordenados pela federação. Informamos isso à CBF, informamos que estávamos com esse processo em andamento, colocamos o (Márcio) Tannure para mostrar o trabalho que tinha sido feito na elaboração desses protocolos. E isso foi feito independente do momento em que fosse decidida a volta. Fizemos um protocolo seguro.





Benefícios do protocolo





- O que a gente tem observado é que, ao contrário do que muita gente fica falando, esse protocolo tem sido importante. Na nossa primeira leva, fizemos 293 testes envolvendo núcleo familiar e jogadores também, pessoas vivendo em torno dos nossos massagistas, fisioterapeutas, comissão técnica... Com isso, a gente ajudou a preservar os jogadores. Hoje temos oito jogadores com índice positivo, ou seja, totalmente imunizados e reintegrados. Esses jogadores eram assintomáticos, eles estavam com a doença contaminando outras pessoas sem ter ideia.





"Nós identificamos o motorista de um dos jogadores, que levava a esposa e trabalhava para a família. Ele havia sido contaminado e estava levando o vírus para dentro da casa do jogador. O fato é que o protocolo veio a ajudar para que o problema não fosse mais disseminado. Nós tivemos vários jogadores infectados antes, alguns estavam em período de contaminação, ficaram isolados, e hoje não estão mais (infectados). Outros jogadores passaram pelo processo da doença e nem sentiram. Nosso protocolo envolve treinamentos por grupos".





Exemplo do Flamengo





- Se eu tivesse que me estender, eu ficaria por horas discutindo os protocolos. Acho que vocês estão perdendo a oportunidade de mostrar como o esporte pode contribuir para a sociedade brasileira, como um bom exemplo vindo do esporte poderia ser divulgado como um padrão a ser seguido por outras atividades. E não pelo fato de o Flamengo estar treinando e seguindo um protocolo rígido. Acho que deviam estar falando: "Olha o que o Flamengo está fazendo, por que não fazem também?". Olha o exemplo que o esporte está dando para o resto das atividades do Brasil. Se a minha atividade é segura, é correta, a minha pergunta é: por que não?





Conversas com Marcelo Crivella





- Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o prefeito (do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella). Disse que achava que ele deveria se espelhar no que os clubes cariocas estão fazendo e vender isso como um modelo para todas as demais atividades.





Irresponsabilidade?





"Irresponsabilidade seria se não tivéssemos implantado todos os protocolos que implantamos. Nossos jogadores, por iniciativa própria, foram às redes sociais e disseram que estão se sentindo mais seguros agora do que quando estavam antes, de férias, soltos, sem testar".





Contato com a federação do Rio





- Quando fizemos os testes, o processo foi considerado irretocável. Isso é uma responsabilidade da federação do Rio de Janeiro, que está bancando todo o sistema de testagem. Eles estão fazendo em todos os times que vão disputar o Campeonato Carioca. Não é coisa de que só o Flamengo está fazendo sem pensar nos demais. O que o Flamengo está fazendo é o que todos os clubes vão fazer. A gente tem que mostrar é que existe uma forma, sim, seguindo os protocolos, de se fazer uma volta segura. Estamos testando continuamente os jogadores, identificando os infectados e separando. Não quero entrar na discussão política sobre se o estado deveria fazer isso ou não. Eu acho que o que a federação está fazendo é um exemplo para que outras atividades façam. Em vez de dizerem que não devemos voltar porque outras atividades têm problemas, deveriam dizer que dá para voltar, sim, seguindo protocolos seguros. É isso que acho que tem que ser feito. Não devem punir uma boa iniciativa simplesmente porque não existem outras boas iniciativas.





E o depois?





- Todos os protocolos já vêm sendo discutidos pela federação. O que não está tendo agora é o contato individual entre os jogadores. Depois disso, vamos evoluir para os coletivos, jogadas ensaiadas e tudo isso. Até a volta de jogos, incluindo padrões de chegada, vestiário, limpeza, logística para que tudo possa ocorrer bem. Tudo isso está devidamente pronto e analisado. Me preocupa o fato de que os clubes estejam lá na frente discutindo isso com as federações, e vocês (imprensa) ainda não conhecerem isso profundamente.





Pressão para voltar





- O Flamengo não estava fazendo uma pressão absurda para voltar (o futebol), não. O Flamengo estava tentando voltar aos treinos e tentando mostrar para as autoridades que o futebol tinha condições de desenvolver um protocolo seguro para que essa atividade pudesse retornar. O Flamengo assumiu, sim, um protagonismo nesse processo. Mas acho que o protagonismo é, também, do futebol carioca, da federação. E o Flamengo apoia isso.





Encontro com Bolsonaro





- Como presidente do Flamengo, vou continuar, sim, a me relacionar com todas as autoridades porque são legalmente constituídas e foram democraticamente colocadas lá. Esse é o meu papel como presidente do Flamengo e é assim que vou continuar agindo enquanto estiver sentado nessa cadeira.





Globo Esporte