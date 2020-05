Levantamento mostra que cartão do Cruzeiro foi usado em casa de “entretenimento adulto” em Portugal

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)





Por Redação Blog do Esporte









Durante a gestão de Wagner Pires de Sá no Cruzeiro, o cartão corporativo do clube foi utilizado para cobrir gastos em uma casa noturna em Portugal. É o que mostra dados do relatório da empresa Kroll divulgados pelo site Globo Esporte.





De acordo com o relatório da empresa de consultoria contratada pelo clube mineiro, o cartão corporativo foi utilizado em 13 de maio de 2018, um domingo, pouco mais de cinco meses antes de Pires de Sá ser empossado como novo presidente do clube. De acordo com o ex-mandatário, os gastos foram com alimentação em um encontro de negócios.





O pagamento foi efetuado na casa noturna “Club de Espetáculos Tamariz”, na cidade do Porto. Em seus registros, o local é identificado como BónusMelodia Unipessoal LDa, cuja atividade fim é "estabelecimento de bebidas com espaço de dança".





O valor do gasto foi de pouco mais de R$ 2,5 mil dentro dos R$ 80.777,18 com cartões corporativos do clube, entre 2018 e 2019, e apontado pela Kroll como "pessoais e não condizentes com as atividades performadas pelo Cruzeiro".





Para o GE, o ex-presidente explicou que o local era um restaurante, que reunia diversos empresários do mundo, e que o gasto não passou de R$ 1 mil. A reunião marcada foi para tratar da negociação de Lucas Silva que, segundo Wagner, chegou ao clube “de graça”.





Questionado sobre a atividade realizada no local, Pires de Sá enfatizou que o estabelecimento era um restaurante. “Quando você entra no restaurante, você não lê o contrato do restaurante, você não vê a atividade dele. Pode ser que à noite tenha música, tenha shows, aí eles colocam lá”, disse. Na internet, é possível conferir fotos do local, como a que está abaixo desta reportagem.