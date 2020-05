Lewandowski marca, e Bayern vence em seu reencontro com o futebol pelo Alemão

Para o Bayern, o “novo normal” ainda é bastante parecido com antes – ao menos no que diz respeito aos resultados. Em seu reencontro com o futebol pelo Campeonato Alemão, o atual heptacampeão derrotou o Union Berlin por 2 a 0, neste domingo, fora de casa, pela 26ª rodada. O artilheiro Lewandowski, como de costume, voltou a marcar, em cobrança de pênalti. Pavard completou. No turno, coincidentemente, o Bayern venceu por 2 a 1, gols novamente da dupla.





Não foi uma grande exibição do Bayern tal qual nos acostumamos antes da pausa. Ainda assim, foi claramente o melhor time em campo. Menos no primeiro tempo, quando teve um gol de Müller bem anulado (com o VAR) e abriu a contagem com Lewandowski, de pênalti, aos 40 minutos. E mais no segundo, quando passou a criar importantes chances até o gol de Pavard, de cabeça, num escanteio cobrado por Kimmich, aos 35.





O pênalti convertido foi o 40º gol de Lewandowski com a camisa do Bayern nesta temporada (a quinta consecutiva com tais números) em apenas 34 jogos. O centroavante polonês é o artilheiro do Campeonato Alemão com 26 gols, cinco a mais do que Timo Werner, do RB Leipzig.





O resultado levou o Bayern aos 58 pontos, assegurando assim a diferença de quatro pontos para o vice-líder Borussia Dortmund, que derrotou o Schalke no sábado. Os dois se enfrentarão na 28ª rodada, no dia 26 de maio, em Dortmund. O Union Berlin faz campanha de meio de tabela: é 12º, com 30. Veja aqui a classificação atualizada.





O Union Berlin foi comandado pelo auxiliar Markus Hoffmann, uma vez que o treinador Urs Fischer está em quarentena depois de voltar da Suíça, onde enterrou o seu padrasto. Fischer fará o teste para descobrir se está infectado com o covid-19 nesta semana.





