Liga Nacional decide encerrar temporada 2019/2020 do NBB

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Em uma decisão unânime entre clubes e Liga Nacional de Basquete (LNB), a temporada 2019/2020 do Novo Basquete Brasil (NBB) foi encerrada na noite desta segunda-feira (4) devido a pandemia do novo coronavírus.





Representantes dos 16 clubes participantes se reuniram em uma videoconferência e definiram que não há mais possibilidade de retomar a competição a tempo e com as medidas de segurança necessárias. As partidas estavam suspensas desde o dia 15 de março.

Possível reinício

A LNB chegou a apresentar nas últimas duas semanas relatórios detalhados para um possível retorno do NBB. Foram pontuados questões econômicas, de logística, estratégicas, medidas de saúde e preservação da integridade física dos atletas. Haveria um período de pelo menos 40 dias de preparação antes dos jogos e a possibilidade de testagem em massa e isolamento de todos os envolvidos na organização do campeonato.





Os clubes então avaliaram que as condições não são favoráveis, principalmente que cada estado se encontra em um estágio diferente da pandemia. Com isso, ficaria inviável os treinamentos e colocaria em risco a saúde dos envolvidos.





“Nós fomos até o estouro do cronômetro. Ouvimos todos os personagens que fazem do NBB uma das competições mais admiradas do Brasil. Sentamos semanalmente com todos os clubes, atletas, técnicos, árbitros, patrocinadores, parceiros de mídia, e criamos um projeto para retomar a competição. É triste ter que encerrar a temporada e não queríamos isso, mas saímos dessa experiência convictos que fizemos tudo o que foi possível”, lamentou o presidente interino da LNB, Nilo Guimarães.

Definições

A assembleia desta segunda também definiu que a tabela será mantida para confirmar quais equipes representarão o Brasil em competições internacionais na próxima temporada. Flamengo, Franca, São Paulo e Minas terminaram nas primeiras quatro posições da competição. Ainda não foi definido como será o critério de classificação para a Champions League Américas e a Liga Sul-Americana.





O NBB passou por algumas mudanças para chegar ao seu encerramento definitivo. Em 26 de março, os clubes aceitaram encerrar a fase regular, por mais que ainda tivesse rodadas em aberto. A competição seria retomada nos playoffs, ainda com formato a ser definido. Os clubes também receberiam auxílios, além dos prestadores de serviço da arbitragem e redução de 20% nos salários dos executivos da LNB nos próximos meses para redução de gastos.





Com isso, o NBB ficará pela primeira vez em 12 edições sem um campeão. Além do Flamengo, Franca, São Paulo e Minas, que foram os quatro melhores na fase regular do campeonato, Mogi, Pinheiros, Corinthians, Botafogo, Rio Claro, Unifacisa, Paulistano e Bauru, que desistiu da competição, aguardavam a definição da competição. Brasília, São José, Basquete Cearense e Pato Basquete estavam eliminados e já tinham encerrado a temporada.