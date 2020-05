Manter o peso e a saúde na quarentena: eis o desafio

Para quem quer ajuda para não engordar nem perder qualidade de vida na segurança de casa, a Plataforma Exercício em Casa oferece trabalho personalizado por idade e nível de condicionamento físico, com programas de treinamento e dietas exclusivos, associados a atendimento com hora marcada por professores especializados em atendimento on-line





Mesmo em tempos de confinamento compulsório, a obesidade pode e deve ser combatida com boa alimentação e exercícios físicos rotineiros, especialmente num período em que o ganho de peso é uma realidade que já vem sendo compartilhada por muitos nas redes sociais e vem se tornando inspiração para memes e piadas, com menos seriedade do que o assunto necessita ser tratado.





Dentro de casa, as pessoas comem demais e se exercitam de menos. E esse fenômeno não ocorre somente no Brasil. Prova disso é que, em termos globais, a Netflix contabiliza 16 milhões de novos assinantes. Já o Google aponta que o interesse de brasileiros por receitas de bolo quase dobrou no fim de março, superando todos os índices de 2019, e supermercadistas relatam o aumento expressivo na procura por farinha de trigo.





Neste cenário, médicos e terapeutas começam a se preocupar com o resultado do confinamento na saúde das pessoas, lembrando que obesidade não só é fator de risco relacionada à imunidade, mas aumenta o potencial para o desenvolvimento de outras doenças, a exemplo de colesterol e diabetes. Mas como manter o estimulo e a disciplina de uma dieta adequada e a prática de exercícios físicos, quando se está tão próximo da geladeira e o maior espaço de deslocamento é entre a cama e o sofá?





“Esse é o grande desafio para quem quer passar essa fase com mais saúde e retomar a rotina – que promete demandar muito mais esforços – com o preparo físico e psicológico que será necessário”, aponta a especialista em emagrecimento, Dani Buscariol, fundadora da plataforma Exercício em Casa, que reúne mais de 3 milhões de seguidores no Youtube e no Instagram e desenvolveu uma área de alunos que já mudou a vida de milhares de pessoas, especialmente mulheres, com programas de exercícios físicos que podem ser feitos por pessoas de diferentes idades e condições físicas.

Adaptação à vida on-line

No momento atual em que a internet centraliza até mesmo consultas médicas, plataformas on-line de exercícios vêm ganhando adeptos de forma exponencial. Mas para quem busca orientações personalizadas e espera um atendimento além do mecanizado, a Exercício em Casa traz diferenciais importantes nos quesitos boa forma e qualidade de vida, com recursos de Inteligência Artificial para a criação de programas específicos, voltados a cada necessidade, aliada a atendimentos particulares, por professores especializados em ginástica no ambiente virtual.





Os programas são compostos por séries individualizadas de exercícios, associadas a dietas desenvolvidas a partir de anamneses feitas regularmente ao longo da utilização da plataforma. Dani Buscariol conta que o sucesso é comprovado por depoimentos de alunas que ganharam tonicidade muscular e, consequentemente, aumentaram a autoestima, com muito foco e disciplina.

Opção gratuita

Mas para quem não pode nesse momento investir num programa completo, a Exercício em Casa criou o site www.juntasemcasa,com.br, onde oferece 21 treinos com diferentes níveis de intensidades para estimular as pessoas a se manterem em movimento na quarentena. Também vem oferecendo lives com treinos gratuitos no Instagram (@exercicioemcasa) abertos a todos os seguidores.