Médico do Flamengo explica medidas contra o coronavírus: "Queremos ter todo o zelo"

Responsável por elaborar o protocolo de saúde utilizado pelo Flamengo para a volta aos treinos no Ninho do Urubu, o médico Márcio Tannure detalhou, em entrevista ao canal oficial do clube, as medidas utilizadas para trazer segurança a jogadores, comissão técnica e funcionários neste retorno às atividades.





Para conseguir o acompanhamento, Tannure contou que todos estão sendo testados duas vezes por semana: no início, através de testes rápidos de sorologia, para saber a imunidade de cada um; e no fim da semana para saber se houve alguma infecção nos dias anteriores.





- Neste momento queremos ter todo o zelo. Em termos de saúde tentamos pecar pelo excesso. Desde o início, com a testagem inicial, conseguimos detectar os positivos assintomáticos, fazer as medidas de quarentena. Todos que ficaram positivos ficaram de quarentena, todos foram retestados e conseguimos ver a negativação disso.





Por outro lado, ressaltou acreditar que a maior parte da população - e consequentemente dos envolvidos nos trabalhos - seja, em algum momento, contaminada pelo coronavírus. Por isso, ele aposta em três etapas do tratamento: diagnóstico rápido, isolamento e quarentena.





- Em algum momento a grande maioria da população, e todos nós, vão acabar sendo contaminados de alguma forma. Sabemos que a grande maioria é de positivos assintomáticos, por isso esse acompanhamento diário. É muito importante entender isso, porque sabemos que o diagnóstico precoce, o isolamento e a quarentena são grandes diferenciais no tratamento da doença. A grande maioria que passa por isso tem evoluído de maneira satisfatória, e foram exatamente os 38 casos que tivemos aqui - explicou Tannure.





Tannure contou que o Flamengo investiu na compra de um aparelho vindo da Europa que poderá testar a temperatura dos jogadores e organizar os dados assim que os atletas chegam. O clube será o primeiro do Brasil a usar a ferramenta. Ele ressaltou a estrutura proporcionada no Ninho do Urubu.





- O Flamengo vem se estruturando há mito tempo, não só pelo coronavírus, que foi uma pandemia, algo novo para todo mundo. Quando isso chegou, o Flamengo estava bem estruturado e conseguimos adaptar esta estrutura para o combate ao coronavírus. Já tínhamos aqui um pequeno laboratório de bioquímica, com aparelhos de última geração, utilizados em UTI e CTI, e já usávamos desde o ano passado. São máquinas que nos auxiliam na realização de testes para o Covid.





O chefe do departamento médico rubro-negro ressaltou ainda uma parceria com um hospital privado para o atendimento das pessoas presentes no Ninho. O Flamengo também passou a pagar plano de saúde para os funcionários que não tinham o benefício.





O Flamengo retornou às atividades na semana passada. Desde então, após testes de Covid-19 e avaliações físicas, os jogadores passaram a realizar treinos físicos em campo, seguindo um plano de ação em conformidade com o protocolo de saúde.





Globo Esporte