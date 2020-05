Ministra do Esporte justifica encerramento do Francês: “Para não colocar atletas em risco”

A ministra do Esporte da França, Roxana Maracineanu, justificou o encerramento do Campeonato Francês depois que as outras quatro principais ligas da Europa decidiram retomar as atividades – no caso da Alemanha, a Bundesliga já teve três rodadas completas disputadas em seu retorno.





Maracineanu defendeu a posição do governo e ainda citou outros países que também optaram por cancelar a temporada.





- Não somos os únicos. Escócia, Holanda e Bélgica também suspenderam permanentemente seus campeonatos por motivos de saúde.





- Repito o que já disse: tomamos essa decisão para não colocar os atletas em risco. Decidimos considerá-los cidadãos, como os demais - disse Maracineanu ao jornal “L’Alsace”.





Para a próxima temporada, no entanto, os planos são mais ambiciosos. Maracineanu quer que os esportes profissionais voltem com público nos estádios, especialmente a Ligue 1.





- Meu objetivo é justamente que o esporte seja retomado em boas condições, com público nos estádios, principalmente no campeonato de futebol (2020/21), no mês de agosto. Que os dois clubes da Liga dos Campeões (Paris Saint-Germain e Lyon) possam fazer amistosos antes do final da temporada europeia (2019/20). E então preparar a nova temporada conforme necessário, dependendo das informações que o Ministério da Saúde nos der.





- Meu desejo é ter a oportunidade de um esporte popular, com torcedores nos estádios, mesmo que em número limitado, por que não a partir do final de julho, se possível?

Confira o calendário de retorno de outras ligas europeias:





Alemanha - voltou dia 16 de maio





Hungria - voltou dia 23 de maio





República Tcheca - voltou dia 23 de maio





Dinamarca - voltou dia 28 de maio





Sérvia - voltou no dia 29 de maio, e o Estrela Vermelha já garantiu o título.





Áustria - a Copa da Áustria voltou dia 29 de maio - o RB Salzburg conquistou o título -, e o Campeonato Austríaco retornará dia 2 de junho





Croácia - a Copa da Croácia retornará dia 30 de maio, o Campeonato Croata retornará dia 6 de junho





Portugal - retornará dia 3 de junho





Bulgária - retornará dia 5 de junho





Espanha - retornará dia 11 de junho





Noruega - retornará dia 16 de junho





Suíça - retornará dia 19 de junho





Itália - retornará dia 20 de junho





Rússia - retornará dia 21 de junho





França - encerrou a temporada, com o PSG campeão





Bélgica - encerrou a temporada, com o Brugge campeão





Escócia - encerrou a temporada, com o Celtic campeão





Holanda - encerrou a temporada, sem declarar um campeão





Globo Esporte