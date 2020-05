"Não estou surpreso", diz Haaland sobre seguir marcando na volta do Campeonato Alemão

A temporada de explosão de Haaland na elite do futebol europeu foi retomada quase no mesmo ritmo pelo atacante. Depois de fazer 40 gols em 33 jogos em 2019/20 antes da pausa pela pandemia do novo coronavírus, o norueguês foi o primeiro a marcar na volta do Campeonato Alemão, neste sábado, abrindo o placar na goleada por 4 a 0 sobre o Schalke 04. E, após o jogo, garantiu não ter ficado surpreso.





Em entrevista à beira do campo logo ao fim do clássico do Vale do Ruhr, Haaland foi questionado se era o mesmo jogador de antes da paralisação de 66 dias e se esperava balançar as redes logo no primeiro jogo. E o jovem de 19 anos respondeu mantendo a fama de autoconfiante que vem construindo.





- Claro que não sou o mesmo, não estive disputando jogos por sete semanas. Então, claro que não. Mas sei que estive trabalhando duro neste período e não estou surpreso, não.





Com o gol deste sábado, Haaland chegou a 13 gols marcados em 12 partidas pelo Borussia Dortmund, onde chegou em janeiro, após impressionar com o desempenho pelo RB Salzburg na primeira metade da temporada 2019/20, principalmente na Liga dos Campeões. A joia foi comprada por valor não confirmado, mas a imprensa europeia aponta que seu custo ficou perto de modestos € 20 milhões (R$ 126 milhões).





Antes da paralisação do futebol pela pandemia da Covid-19, Haaland era cotado como alvo dos principais gigantes europeus - seja para a próxima janela de transferências ou para as temporadas seguintes, com preços que chegaria perto dos € 100 milhões (R$ 633 milhões). Entretanto, com a crise econômica, os grandes negócios podem ficar para depois, e o jogador cumprir por mais tempo o seu contrato, que vai até 2024.





Globo Esporte