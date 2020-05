Napoli prepara oferta ao Grêmio por Everton, diz jornal italiano

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)









O interesse do Napoli em Everton pode virar negociação nos próximos dias, segundo a imprensa italiana. O clube de Nápoles prepara uma oferta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157,4 milhões) para contratar o atacante do Grêmio, diz o jornal Gazzetta dello Sport.





De acordo com a edição online do diário deste domingo, Everton é o jogador mais cotado e tem as características para substituir José Callejon, que deixará o Napoli após sete anos. A tendência é que o espanhol acerte com o Valencia.





A publicação diz ainda que Everton é um jogador que encanta o diretor do clube, Cristiano Giuntuloni. O estilo impetuoso do Cebolinha, de arrancadas em velocidade e dribles pelo lado esquerdo, despertaram o interesse dos italianos, que acreditam no sucesso dele na Europa.





O interesse do Napoli em Everton não é de hoje. O camisa 11 já teve seu nome ligado ao clube na última janela de verão europeia, após se destacar na conquista da Copa América de 2019 pela Seleção. O valor pretendido pelo Grêmio para abrir negociação, no entanto, foi considerado alto.





De lá para cá, o mercado do futebol mudou muito, principalmente pela pandemia do novo coronavírus. Logo no início da crise, o presidente Romildo Bolzan Jr. disse em entrevistas que o clube já espera receber valores mais baixos nas negociações de jogadores. Além de Everton, nomes como Matheus Henrique, Pepê e Jean Pyerre também estão na mira dos europeus.





Apesar das especulações, o Grêmio diz não ter nenhuma proposta pelo Cebolinha. No mês passado, Borussia Dortmund, da Alemanha, e Everton, da Inglaterra, também reafirmaram o interesse pelo camisa 11. Os dois clubes seguem os passos do jogador e mantêm contatos com seu estafe.





O contrato do Cebolinha com o Grêmio vai até o final de 2023. A multa rescisória para o exterior é de 120 milhões de euros, mais de R$ 755 milhões, na cotação atual.





Globo Esporte