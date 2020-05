Natália vai reforçar o Dínamo de Moscou na temporada 2020/21 de vôlei

A Rússia é o novo destino da ponteira Natália, medalha de ouro com a seleção feminina de vôlei nas Olimpíadas Londres 2012. A atleta de 31 anos, também campeã do Grand Prix de vôlei em 2009, 2016 e 2017, além de MVP do torneio em 2016 e 2017, vai se transferir do Eczacibasi Spor Kulubu, da Turquia, para o Dínamo de Moscou, juntamente com a líbero Maria Bibina, ex-Dínamo Krasnodar, a oposto Hanna Klimets, ex-Uralochka, a ponta/oposto Sofia Kuznetsova, ex-Leningradka. A equipe conta ainda com a oposta Nataliya Goncharova no elenco que vai disputar a temporada 2020/2021.





O anúncio das contratações foi feito por Vladimir Zinichev, diretor geral do clube. O Zenski Voleibolni Klub Dinamo Moscou foi fundado em 1926, mas teve as atividades interrompidas entre 1992, com o fim da União Soviética, e 2004. Após o retorno, venceu seis vezes o Campeonato Russo (2005/06, 2006/07, 2008/09 2015/16, 2016/17 e 2017/18) e ganhou quatro Copas da Rússia (2009, 2011, 2013 e 2018) e duas supercopas (2017 e 2018). Mas teve uma queda de rendimento na última temporada, e por isso busca se reestruturar com a contratação de reforços como Natália.





Globo Esporte