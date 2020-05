NHL encurtará temporada e deve voltar já nos playoffs com 16 times

Por Redação Blog do Esporte









A Liga Norte-Americana de Hóquei no Gelo (NHL) anunciou nesta terça-feira (26) que vai encurtar a temporada 2019/2020 e irá retornar, assim que possível, na fase de playoffs com 16 times, ao invés de 24. As informações foram divulgadas pelo comissário Gary Bettman.





"Como buscamos um retorno à normalidade, este é um dia importante para os fãs da NHL", disse Bettman sobre o plano de retorno ao jogo. "Desde 12 de março, estamos esperançosos e otimistas de que, ao desenvolver todas as opções e alternativas, possamos chegar a esse ponto. Sei que me uno a fãs de esportes em todos os lugares quando digo que mal podemos esperar que os jogadores caiam no gelo novamente".





A ideia é completar a atual temporada e ter 82 jogos em 2020/2021. Até o momento, a Associação de Jogadores da NHL não aprovou formalmente a ideia. Também existe a necessidade da Liga e o NHLPA adotarem medidas de segurança para jogadores e comissão técnica em meio ao coronavírus.





"Existe uma pergunta 'se' em andamento. Mas você precisa fazer isso em etapas", disse Don Fehr, diretor executivo da NHLPA. "Nunca houve nenhuma disputa que isso não possa avançar, a menos que a saúde e a segurança de todos os envolvidos estejam protegidas".





O relatório completo do plano de jogo aborda o retorno da NHL, além do rascunho da loteria e os aspectos de saúde e segurança do retorno. A temporada foi interrompida no dia 12 de março.