O Tri 50 anos - Brasil se preparava para o feito no México desde o Maracanaço

A Seleção Brasileira chegava com uma potência para a Copa do Mundo de 1970, mas sendo questionada pelo retrospecto ruim de 1966. Após conquistas de 58 e 62, o Brasil já modelava a sua soberania perante as outras seleções, que até então era tinha um domínio europeu.





A seleção, naquela época treinada por João Saldanha, foi considerada uma das piores equipes do Brasil, sendo criticado na imprensa por não ter um time-base. Saldanha chegou a convocar outros jogadores para melhorar o esquema, realizou algumas mudanças, mas nada que tenha resolvido o problema. O resultado foi a péssima campanha em 66, sendo eliminado ainda na primeira fase.

Chegada de Zagallo

Saldanha sabia das dificuldades de montar um novo elenco e da pressão por escalar jogadores. Ele concedeu uma entrevista da TV Cultura que sua havia sido exclusivamente política, a pedido do presidente Emílio Médici, que comandava a ditadura militar na época. Outro motivo é que Saldanha era militante do Partido Comunista Brasileiro, o que poderia ser um choque para a ditadura ver um comunista foi do México com a taça Jules Rimet nas mãos.





Após a tentativa de contratar Dino Sani, Mário Zagallo foi chamado para o comando técnico, bem conhecido da seleção por tenho ganho duas copas, a de 58 e 62.





Zagallo teve pouco menos de seis meses para formar seu time, ainda com os palpites do governo para a entrada de certos jogadores, entre eles Pelé. O “Lobo” como é conhecido montou, então, o time considerado perfeito para a copa com Félix; Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Marco Antônio (depois Everaldo); Clodoaldo, Gérson e Rivelino; Jair, Tostão e Pelé.





Retrospecto

A paixão do torcedor brasileiro pelo futebol fez com que a seleção recebesse muita atenção pelos governos, principalmente pela ditadura militar. Mesmo sendo "controlada" pelos ditadores, a seleção se tornou uma grande potência ao vencer a sua primeira copa em 1958. Marcada pelo "Maracanaço" de 1950, quando perdeu a decisão do Mundial para o Uruguai no Rio de Janeiro, foi ali o grande pontapé para as conquistas seguintes.





A conquista não foi logo de cara. 1954 também seria um ano ruim, sendo eliminada na segunda fase pela Hungria por 4 a 2. Já em 1958, a grande consagração. Classificação em primeiro do grupo 4 e seguida só vitórias: 1 a 0 no País de Gales, 5 a 2 na França e 5 a 2 na Suécia. A seleção também marcada Pelé na história das copas. O mais jovem a disputa um mundial e o Craque de Prata na competição. Era o início de um período de triunfos na seleção.

Seleção de todos os tempos

Muitos comentaristas, atualmente, dizem que a seleção de 70 é uma das melhores técnica e taticamente, pois não era páreo para nenhuma seleção que estava na copa. Era de se analisar que a equipe tinha um posicionamento, mas todos ajudavam. Apenas os zagueiros ficavam bem posicionados, saindo pouco da posição de origem. Foi assim que Carlos Alberto, Everaldo e Clodoaldo, por exemplo, fizeram os gols no México.





Muito se comenta disso sobre o atual momento da seleção que, após a conquista de 2002, não chegou mais ao topo do mundo. A queda brusca veio mesmo em 2014, após o fatídico 7 a 1.





No entanto, a seleção de 70, chegando a 50 anos da conquista, mostra como o futebol mudou e muito nos últimos tempos. Agora, fica a pergunta: conseguiremos formar uma seleção tão boa quanto essa para a próxima ou para as próximas copas? Fica a questão.





