Patrocínios e treinos em casa mantêm time feminino de basquete durante pandemia

Com cortes e redução de patrocinadores em todas as modalidades esportivas, muitos times brasileiros já sentem o impacto causado pela pandemia da Covid-19. Com jogos e campeonatos suspensos por tempo indeterminado em todo o mundo, os atletas e as equipes precisam mais ainda do incentivo financeiro para enfrentar o momento e manter as atividades.





Campeão brasileiro em 2018, vice em 2019 e campeão paulista de 2019, o time feminino de basquete Vera Cruz Campinas, que assinou em fevereiro deste ano contrato de parceria com a Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, reafirma que esse é o momento mais complicado para os times.





“Os patrocinadores e apoiadores do esporte são essenciais para ajudar as equipes neste momento tão difícil. Pedimos em nome do esporte e de todas as modalidades para que os incentivos continuem. Como todas as pessoas, temos responsabilidades financeiras, e o esporte é a nossa profissão. Por isso, esse suporte é muito importante. Seguimos treinando em casa, fazendo manutenção como a gente pode e com a certeza que em breve isso tudo vai passar e vamos poder voltar para as quadras, onde a gente domina e podemos dar o nosso melhor”, explica Karla Costa, capitã do time campineiro.





Há alguns anos, o Sicredi vem consolidando a sua marca no esporte, como patrocinador de campeonatos de futebol e diversas modalidades esportivas, além de time locais em municípios onde a instituição atua. A parceria com o time feminino de basquete vem reforçar a essência da instituição financeira cooperativa, que busca investir recursos para fomentar e ajudar a desenvolver modalidades esportivas diversas e ajudar em momentos de adversidade como agora, com a pandemia da Covid-19.





“Investimos no time feminino do Vera Cruz para ajudar a promover não apenas a modalidade, mas também a cidade e principalmente as mulheres que praticam basquete. O Sicredi é muito atuante, com suporte a diversas equipes e campeonatos de futebol, futsal, vôlei e atletismo. E principalmente agora, neste momento delicado, acreditamos que é importante que as instituições continuem com seus patrocínios para ajudar a manter os times ativos”, conta o presidente da Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, Lotario Luiz Dierings.





O contrato da Sicredi Iguaçu PR/SC/SP com o time que disputa a Liga Nacional de Basquete Feminino segue até o fim deste ano.