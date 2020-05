Perto do fim de empréstimo, promessa do Santos aguarda definição de futuro na Lazio

(Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)









O zagueiro Gustavo Cipriano, que está emprestado para a Lazio, da Itália, pode nem voltar ao Santos. Depois de quase um ano de empréstimo, o defensor aguarda a definição de seu futuro e uma possível permanência na Europa.





Aos 19 anos, Gustavo Cipriano tem contrato de empréstimo com a Lazio até julho, mas por causa da pandemia do novo coronavírus teve a reta final de seu período na equipe italiana interrompida. O zagueiro ainda não sabe, porém, se volta ao Santos.





Cipriano foi emprestado no ano passado para a Lazio com valor de compra fixado em 750 mil euros (R$ 3,1 milhões de acordo com a cotação da época). Desde então, treinou entre os profissionais e disputou 11 jogos do pelo time sub-19 (seis vitórias, dois empates e três derrotas, em 3.057 minutos jogados).





O desempenho despertou o interesse na Lazio em adquirir Gustavo Cipriano depois do empréstimo, como o próprio jogador diz ter ficado sabendo por jornais locais. Agora, ele aguarda um contato oficial do clube italiano ou do Santos para saber sobre seu futuro.





– O pessoal da Lazio ainda não conversou comigo, mas periodicamente em jornais italianos aparecem notícias falando da compra da Lazio. Porém, em nenhum momento fui avisado disso – explica Cipriano.





Gustavo Cipriano tem passaporte europeu, o que à época facilitou na negociação com a Lazio, já que ele não ocupa vaga de estrangeiro em clubes da Europa. Isso também é visto por quem trabalha com o zagueiro como um facilitador para a permanência. O jovem de 18 anos tem contrato profissional com o Santos até o fim de abril de 2021.





– Os meus planos para o futuro, independentemente de onde seja, na Europa ou no Brasil, é estar sempre em uma equipe grande, me preparando cada vez mais, me qualificando cada vez mais, para chegar mais perto do nível mais alto do futebol mundial.





– O meu maior aprendizado jogando em um time grande europeu foi ver que todos estão muito parelhos no futebol de alto nível, então todo detalhe faz diferença. Os que trabalham mais, os que buscam mais, os que todo dia procuram evoluir mais nos pequenos detalhes nos faz ser melhor do que os outros – completou.





O Santos, do outro lado, tenta negociar jogadores para aliviar sua crise financeira. O clube liderado por José Carlos Peres reduziu, recentemente, os salários do elenco em 70% por causa da pandemia do novo coronavírus e acumula processos na Fifa que o impossibilitam de contratar atletas.





Globo Esporte