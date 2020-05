Ponto de Opinião: O retorno do futebol na Alemanha seria o retorno da normalidade?

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









O Campeonato Alemão retornou com a temporada neste sábado (16) depois de uma pausa por causa da pandemia do novo coronavírus. Com diversos protocolos de higiene a serem seguidos, os times entraram em campo, ainda se torcida, e evitando aquela comemoração mais acalorada. Desde a entrada dos times nos estádios, era nítido ver como a pandemia mudou os hábitos dentro e fora de campo.





Neste contexto, será que estaríamos retornando à normalidade depois de um período difícil de quarentena e de isolamento social? Ao menos, na Europa, o sinônimo é de um retorno cauteloso, lento, para que os clubes consigam cumprir com o calendário da temporada 2019/2020.





Outros países, como Belarus e Coreia do Sul, mantiveram seus campeonatos sem um isolamento mais rígido. Aparentemente, um isolamento precoce foi importante para que os países pudessem as atividades sem comprometer muito o calendário.





O retorno na Alemanha pode ser um alívio para o futebol internacional, mas ainda estamos longe de total normalidade. Aliás, não creio que retornaremos com os mesmos pensamentos esportivos de antes. É nítido que vamos ver muitas mudanças ainda e o esporte nunca mais será o mesmo.