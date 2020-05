Prefeito adota cautela para volta de jogos em Porto Alegre: "Talvez nem neste ano"

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)









Os clubes de Porto Alegre retomam as atividades nesta semana depois de um decreto municipal publicado na sexta-feira e atualizado no sábado. No entanto, o prefeito Nelson Marchezan Jr. adota uma postura cautelosa sobre a volta das partidas de futebol na cidade. Para o líder do Executivo, os jogos podem ficar apenas para o final do ano ou até para 2021.





A posição de Marchezan foi manifestada em entrevista para a Rádio Gaúcha na manhã deste domingo. A liberação, por enquanto, é apenas para atividades de condicionamento físico sem contato.





A reapresentação dos atletas de Grêmio e Inter está marcada para a próxima terça-feira em seus respectivos centros de treinamento. O São José, também sediado na capital gaúcha, ainda não tomou a decisão.





— Não me parece que haverá (jogos), de alguma forma, talvez nem neste ano. Mas, se ocorrer, vai ser mais para o fim do ano o reinício de atividades competitivas que exijam contato físico. Não me parece que seja uma realidade breve — disse Marchezan.





O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, tem um encontro com o governador Eduardo Leite para tratar do tema na terça-feira. Desta reunião, pode sair algum norte para a sequência do Gauchão. Nos bastidores, se fala em retorno das partidas com portões fechados no final do mês.





— Não sou especialista em futebol, mas são 22 pessoas, em uma atividade de alto contato, com transpiração, onde a troca de gotículas salivares não é recomendável para a proteção dos próprios atletas. Mas cada agonia no seu dia. Temos uma estrutura que hoje é suficiente para atender à demanda, mas vamos atualizando. Não vou ser definitivo — completou Marchezan.





Em março, o prefeito esteve junto com os presidentes do Grêmio, Romildo Bolzan, e do Inter, Marcelo Medeiros, em jantar na véspera do Gre-Nal da Libertadores, disputado no dia 12. Vários dirigentes dos dois clubes foram infectados pelo novo coronavírus, e a principal suspeita recai sobre este encontro.





A prefeitura de Porto Alegre liberou o retorno das atividades nos centro de treinamentos dos clubes a partir da terça-feira. Inter e Grêmio terão a presença de funcionários nos locais nesta segunda para ajustar protocolos da volta às atividades e passar por testes para Covid-19.





Globo Esporte