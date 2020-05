Prefeitura revela multa ao Flamengo por vetar inspeção no Ninho; clube desconhece

A Prefeitura do Rio de Janeiro revelou nesta sexta-feira ter multado o Flamengo por violar o Código Sanitário do Município. A informação foi publicada pelo colunista de "O Globo", Ancelmo Góes, e confirmada pelo GloboEsporte.com. O clube, no entanto, desconhece a punição e garante ter argumentos para justificar a infração.





A multa de R$ 2.967 se deu pela recusa de receber no Ninho do Urubu os fiscais da subsecretaria de Vigilância Sanitária. O Flamengo, por sua vez, garante estar no seu direito e justifica a decisão tendo como base os protocolos de segurança no combate ao coronavírus para o retorno dos treinamentos.





O Flamengo entende que a entrada de pessoas não testadas com exames de Covid-19 colocariam em risco o ambiente e solicitou que a nova visita fosse remarcada para que pudesse separar os kits com testes. Este será o esclarecimento e o clube promete recorrer caso informado da multa.





Em posicionamento oficial, foi dito:





"O Flamengo informa que não foi multado. Apenas foi procurado pela Prefeitura para prestar esclarecimentos sobre o episódio de quinta-feira, envolvendo um representante da vigilância sanitária".





A prefeitura, por sua vez, enviou ao GloboEsporte.com o seguinte comunicado:





"Fiscais da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, pasta vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, e da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda estiveram na tarde desta quinta-feira, 21/05, no Centro de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo para conferir denúncia de descumprimento ao Decreto RIO 47.282/20, referente a normas de restrição de aglomeração, medida essencial ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Na chegada, a equipe foi impedida de entrar sob alegação de não haver funcionário do setor administrativo para acompanhar a inspeção, infringindo o Código Sanitário do Município do Rio de Janeiro (inciso X, Art. 30 do Decreto 45.585/18). Diante disso, o estabelecimento foi autuado e o responsável notificado a comparecer na sede da Vigilância nesta sexta, 22, para prestar esclarecimentos quanto à denúncia e também ao fato ocorrido"





Globo Esporte