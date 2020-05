Preocupação do Palmeiras antes da quarentena, lateral direita terá disputa quando futebol voltar

(Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras)









Antes da quarentena, que paralisou as competições e tem causado grande impacto financeiro, o Palmeiras buscava um novo lateral-direito. O alvo principal era Daniel Muñoz, colombiano que já manifestou seu interesse em permanecer no Atlético Nacional.





Com a parada pela pandemia da Covid-19, e consequentemente afetado por isso, o clube pode desistir de ir ao mercado. Mesmo assim, o setor deverá ter novidade quando o futebol voltar.





No último jogo disputado na temporada, o empate com a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, Marcos Rocha foi expulso. Terá que cumprir suspensão automática, portanto, na partida seguinte da competição estadual, contra o Corinthians, em Itaquera.





Naquele momento, a única opção do técnico Vanderlei Luxemburgo era improvisar alguém. Algo que ele fez em jogos anteriores com Gabriel Menino, a quem elogiou na última quarta-feira.





– De repente, posso achar que não preciso contratar um jogador que já tenho ali. Encaixei o Gabriel Menino de lateral-direito em alguns jogos. Ele mostrou qualidade defensiva, no meio-campo, e ofensiva. Se eu precisar dele ali, eu posso tê-lo – disse ao canal Fox Sports.





Mas, quando o futebol retornar, talvez não seja preciso escalar Gabriel Menino. Mayke, o outro lateral-direito de ofício do elenco, não estava à disposição naquela época porque havia se machucado em 16 de fevereiro, no primeiro tempo do duelo com o Mirassol.





O jogador, porém, tem realizado os treinos físicos à distância, orientados pela preparação física, e teoricamente se apresentará em boa condição.





Por outro lado, caso mantenha a busca por um reforço, a diretoria tem claro o perfil do jogador ideal: um lateral de boa chegada ofensiva, mas também forte fisicamente, agressivo na marcação e inteligente no posicionamento tático da primeira linha defensiva.





Globo Esporte