Presidente do Brescia reclama de comprometimento de Balotelli: "Acho que cometemos um erro"

Menos de um ano depois, a contratação de Mario Balotelli pelo Brescia parece estar trazendo arrependimento ao time italiano. O presidente do clube, Mario Cellino, desabafou ao comentar a postura do atacante, que faltou a um treinamento na última quarta-feira, e fez uma crítica ao comprometimento do jogador com a situação vivida pela equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano





- Ele não aparece nos treinos, não parece muito comprometido, digamos, com o futuro do clube. Acho que nós dois cometemos um erro. Pensei que vir para Brescia, que é a cidade dele, o comprometeria muito. Ao mesmo tempo, acho que ele foi tratado de maneira errada pelo treinador anterior - disse o mandatário à "BBC".





Balotelli foi contratado pelo Brescia em agosto, como grande reforço do clube para a temporada 2019/20. O jogador chegou a ser disputado pelo Flamengo, que procurou um atacante a pedido do técnico Jesus e chegou a enviar representantes à Europa para negociar com o italiano. Entretanto, Balotelli preferiu jogar no clube da cidade onde foi criado, dando preferência a jogar na Itália em busca de um possível retorno à seleção Azzurra.





A passagem de Balotelli pelo Brescia, porém, não teve grande brilho dentro de campo, com o jogador de 29 anos marcando cinco gols em 19 jogos. O atacante ainda foi pivô de episódios polêmicos, como uma expulsão relâmpago, que rendeu uma multa por parte do clube, e um acidente de carro. Mario também foi vítima de críticas por torcedores do Brescia após se posicionar contra manifestações racistas de fãs do Hellas Veronas.





O mandatário do clube indicou que, caso a equipe seja rebaixada, a passagem de Balotelli será encerrada, uma vez que o contrato diz respeito apenas à primeira divisão italiana. O Brescia é o lanterna do Campeonato Italiano, com 16 pontos, nove atrás do Genoa, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O torneio será retomado em 20 de junho, com 12 rodadas a serem realizadas.





- Balotelli tem contrato na Série A, mas não na série B. Portanto, se formos rebaixados, ele não terá mais nenhum contrato. Ele aparentemente não gosta mais de estar na Itália, pois não está agindo dessa maneira - comentou o presidente.





