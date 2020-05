Professora de pilates ensina exercícios fundamentais para quarentena

Em tempos de quarentena muitas situações mudam na rotina, desde trabalho à alimentação e exercícios. Neste último citado, vale ressaltar a importância do pilates em casa neste momento de pandemia.





A educadora física e pós-graduada em fisiologia do exercício, biomecânica e pilates, Patricia Bueno, explica que o pilates promove diversos benefícios como a integração corpo, mente e espírito através de exercícios que conectam todas as partes do corpo. “Isso tudo faz com que funcionemos harmoniosamente e assim as outras atividades ficam mais prazerosas, fáceis, sem desconfortos causados por lesões, má postura e movimentos que utilizam energia desnecessária do corpo”, ressalta.





Com a questão do isolamento social, muitos de seus alunos migraram para as aulas OnLine, elas utilizam acessórios comuns de qualquer residência como cadeira, bastão, almofada ou até o próprio peso do corpo.





Sendo assim, a profissional indica dois exercícios que colaboram com a melhoria corporal e podem ser realizados com facilidade em casa:





1- Sentar e levantar da cadeira. “É importante posicionar os pés na linha do quadril , distribuir o peso por toda extensão dos pés e ativar músculos do abdômen para controlar o movimento”, explica Patricia.





2- “sentado na cadeira desça as mãos em direção aos pés até encostar a barriga sobre as coxas e solte o peso da cabeça para alongar toda a coluna, depois suba devagar enquanto solta o ar, ative seu abdômen e ainda sentado suba os braços e olhe para cima, depois, desça os braços pelas laterais até chegar na posição inicial”, indica e finaliza a proprietária do Studio Pilates Patricia Bueno.