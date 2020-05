PSG entra na briga com Real Madrid para ter Haaland, diz jornal espanhol

A disputa para para saber qual grande clube europeu contratará Erling Haaland começou. O atacante norueguês é capa de um jornal esportivo espanhol novamente, mas desta vez para noticiar o interesse de duas equipes no jogador: Real Madrid e PSG.





O diário “Marca” diz que o clube francês deve fazer uma investida pelo jovem do Borussia Dortmund. O Paris deve ficar sem Cavani e Icardi na próxima temporada.





O contrato do uruguaio acaba em junho. Ele, que quase fechou com o Atlético de Madrid, negocia com a Inter de Milão. O argentino, por sua vez, está emprestado pelo time italiano, mas não teria seu vínculo de empréstimo renovado.





O interesse do PSG vai além da provável saída da dupla de atacantes sul-americanos. Segundo o “Marca”, o time parisiense faz um plano a longo prazo sem contar com Mbappé. O atacante francês tem contrato até 2022 e, de acordo com o jornal, não pretende renová-lo.





A intenção do jogador seria deixar o Paris antes disso, provavelmente para o Real Madrid. Diante disso, Haaland surgiu como uma alternativa para ser a nova referência do ataque do PSG.





Haaland, de 19 anos, chegou aos 41 gols na temporada. Ele começou 2019/20 pelo RB Salzburg e foi vendido ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros em janeiro. No entanto, segundo revelou o jornal “Bild”, o contrato do norueguês com a equipe alemã prevê uma multa de 75 milhões de euros (R$ 471 milhões) a partir de 2021.





