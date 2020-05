Rede Globo se posiciona sobre pedido do Corinthians para não jogar a noite e aos domingos

(Foto: Marcos Ribolli)





Por Redação Blog do Esporte









A Rede Globo se posicionou nessa quarta-feira (13) sobre o pedido do Corinthians de não jogar mais aos domingos e nem no período da noite durante os campeonatos, seja o Paulistão e o Campeonato Brasileiro. A medida vista evitar processos trabalhistas de jogadores e funcionários.





O clube quer evitar novos processos como ocorreu com o ex-zagueiro Paulo André, que pediu na Justiça de São Paulo o pagamento de adicional noturno, domingos e feriados no período em que esteve no time. O São Paulo, por exemplo, foi condenado a pagar o volante Maicon pelo mesmo motivo no período em que esteve no clube, entre 2012 e 2015.





“Você joga no domingo à tarde e é obrigado a ter 24 horas de descanso, mas você tem jogo na quarta-feira seguinte. Aí na segunda você precisa fazer o (treino) regenerativo, e o jogador vai na Justiça reclamar”, disse o presidente do Corinthians Andrés Sanchez em uma “live” com o ex-jogador e comentarista da TV Globo Walter Casagrande Júnior.





“Tem mais de 100 jogadores reclamando isso, faz tempo. Só que você ia recorrendo, chegava no TST (Tribunal Superior do Trabalho), a partir de 2011 você ganha. Mas leva quatro, cinco anos para isso, é um passivo do clube, que tem que pagar advogado também”, afirmou o presidente corintiano.





Confira o posicionamento da Rede Globo:





"Os jogos aos domingos e em horários noturnos são uma tradição de décadas e se consolidaram como parte da rotina dos torcedores. Essa não é uma característica específica do futebol brasileiro, acontece com o esporte no mundo todo, que, como produto de entretenimento, é disputado em horários atrativos para seus fãs. Clubes, Federações e CBF, como protagonistas e organizadores das competições nacionais, devem zelar para que elas ocorram em ambiente de segurança para os jogadores, estrelas do espetáculo. Às autoridades cabe considerar as peculiaridades dessa atividade profissional, inclusive dias e horário em que tradicionalmente é desempenhada, a fim de que se fortaleça e possa continuar a oferecer opção de trabalho para milhares de brasileiros. A Globo é parceira incondicional do esporte nacional e continuará a contribuir para seu desenvolvimento, buscando a maior divulgação possível da transmissão dos espetáculos esportivos".