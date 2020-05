São Paulo amplia corte salarial; funcionários receberão 50% dos vencimentos durante crise

(Foto: Eduardo Rodrigues)









O São Paulo ampliou o corte no salários dos funcionários do clube para 50% dos vencimentos. Até então, o desconto era de 25% - a medida é baseada em medida provisória do governo que permite a diminuição do pagamento proporcional a um corte na carga horária e vale a partir de junho.





Essa medida inclui todos os funcionários, diretores entre eles, com exceção do elenco de futebol profissional, que passou por um processo separado de ajuste.





O clube cortou 50% dos salários em carteira e suspendeu o pagamento de direitos de imagem, mas impôs um piso de R$ 50 mil a todos os atletas, que deverão receber os valores descontados de forma parcelada no futuro.





Esse corte chegou a ser negociado com os atletas, que não aceitaram, mas o São Paulo decidiu fazer assim mesmo por causa da crise financeira causada pela pandemia de Covid-19 que paralisou os campeonatos de futebol em março.





