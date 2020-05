Sassuolo e Bologna abrirão seus CTs para treinos individuais na próxima semana

Dois clubes da primeira divisão do país, Sassuolo e Bologna, receberam autorização das autoridades da região de Emilia-Romanha para reabrir seus centros de treinamentos a partir da próxima semana. O Sassuolo voltará às atividades segunda-feira, e o Bologna no dia seguinte, mas a presença dos jogadores será opcional.





São os primeiros times do Campeonato Italiano a abrir seus CTs desde a paralisação do futebol no país, no início de março, devido à pandemia do coronavírus.





Oficialmente, os treinos para esportes coletivos seguem proibidos no país até 18 de maio, e apenas modalidades individuais poderão voltar aos treinos a partir de segunda-feira.





Pelas informações divulgadas em seus sites oficiais, Sassuolo e Bologna, no entanto, encontraram um meio de não desrespeitar a regra. Nos dois casos, os CTs estarão abertos para os jogadores que desejarem treinar no local, e os treinos serão individuais.





"A partir de terça-feira, 5 de maio, os jogadores da equipe principal terão direito de continuar seus treinos individuais nos campos do Centro de Treinamento. No entanto, os atletas só poderão acessar os campos, cumprindo as regras de distanciamento, enquanto vestiários, ginásio, escritórios e outras salas permanecerão fechadas. O técnico e a comissão técnica não estarão presentes", diz a nota do Bologna.





Também em nota publicada no site, o Sassuolo deu mais detalhes sobre o treinamento:





"O Sassuolo Calcio anuncia que, a partir de segunda-feira, 4 de maio, será concedido a jogadores profissionais de futebol o uso dos campos do centro de treinamento para sessões individuais opcionais. Somente será permitido aos atletas o acesso aos campos, de acordo com as regras do distanciamento social, enquanto o acesso à estrutura do Centro Esportivo (vestiários, academias, escritórios) será proibido. As sessões individuais ocorrerão durante a manhã, de segunda a sexta-feira, com o uso de três campos, com seis atletas por hora (um atleta para cada metade do campo), e não serão assistidos pela equipe técnica, embora tenha supervisão médica de emergência".





Nesta sexta-feira os clubes da Série A italiana insistiram no desejo de encerrar o campeonato em campo, embora ainda exista o risco da Itália seguir o exemplo da França e declarar a temporada encerrada. Uma decisão sobre o futuro do futebol no país deve ser anunciada pelas autoridades na próxima semana.





