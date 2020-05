Sem clube, Denílson aguarda propostas para sequência da carreira: "Quero jogar mais 5 anos"

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)









Com passagens por grandes como São Paulo e Arsenal, além de ser “pivô” da punição sofrida pelo Cruzeiro, com a perda de seis pontos no início da Série B do Campeonato Brasileiro em 2020, o volante Denílson, que não atua há mais de um ano, procura um novo clube para dar sequência à sua carreira no futebol.





No seu último trabalho, o jogador de 32 anos sofreu com contusões e teve passagem apagada pelo Botafogo-SP, onde se despediu do clube com apenas 15 minutos em um jogo oficial - na derrota para o RB Brasil por 3 a 1, em Campinas, no dia 15 de fevereiro de 2019. Antes disso, ele já vinha de duas temporadas praticamente sem atuar. Sua última passagem regular foi pelo Al Wahda, da Arábia Saudita, entre 2015 e 2017, com uma breve passagem pelo Cruzeiro nesse intervalo.





Com contrato rescindido com o Pantera de Ribeirão Preto, Denílson decidiu permanecer na cidade paulista. Em entrevista à EPTV, afiliada da Rede Globo, o volante revelou a frustração que passou no último ano, mas mostrou otimismo e confiança ao afirmar que deseja estar em campo por pelo menos mais cinco temporadas.





- Passei por momentos tristes, guardei para mim e isso faz mal, mas nunca desisti. Quero ter mais cinco anos [de carreira] ainda e é o que eu pretendo fazer. Quer continuar jogando profissionalmente e realmente só depois disso procurar alguma outra atividade para fazer - disse o jogador.





No interior paulista com sua família, o jogador mantém rotina de treinos durante a pandemia do novo coronavírus e ressaltou a vontade de voltar aos gramados.





- Tenho vontade de trabalhar, de fazer o que eu amo, porque é o que sei fazer. Para mim, jogar no Emirates Stadium é a mesma coisa que jogar no estádio do Botafogo-SP, por exemplo. Eu quero estar atuando, quero estar jogando independente de ser em um campo ruim ou bom. O importante é estar dentro de campo, fazendo o meu trabalho - concluiu.





Globo Esporte