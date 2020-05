Steve Kerr se revolta com discurso contraditório de vice dos EUA sobre protestos por George Floyd

(Foto: Dan Hamilton / USA Today)









Cinco vezes campeão da NBA como jogador e outras duas como treinador, Steve Kerr se pronunciou neste sábado contra o posicionamento do atual vice-presidente americano Mike Pence sobre os protestos na cidade de Minneapolis, onde George Floyd foi assassinado brutalmente por asfixia por um policial americano. No twitter, o político chegou a dizer que defendia os manifestos pacíficos da população. O técnico do Golden State logo rebateu em sua conta afirmando que o discurso era contraditório.





- Sempre defenderemos o direito dos americanos de protestar pacificamente e deixar que suas vozes sejam ouvidas - disse o vice-presidente americano.





Steve Kerr questionou o discurso de Mike Pence baseado justamente numa atitude do vice-presidente durante um jogo entre o Indianapolis Colts e o San Francisco 49ers pela NFL em 2017. Na ocasião, a autoridade se retirou da partida quando, pacificamente, jogadores se ajoelharam durante o hino americano com a ideia de não saudar as cores da bandeira que, segundo eles, oprimia pessoas negras e de outras cores.





Esse movimento começou em 2016 por Colin Kaepernick e ganhou repercussão mundial, incluindo a revolta do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que chegou a chamar a NFL de "fraca e fora de controle". Atleta da liga, Eric Reid também demonstrou indignação com o "falso" discurso do vice-presidente sobre os protestos em Minneapolis.





- Você estava cantando uma música diferente quando rejeitou nosso protesto pacífico no jogo dos 49ers contra Colts, desperdiçando dinheiro dos contribuintes para encenar seu golpe publicitário - relembrou também o atleta sobre a atitude na época interpretada como "estratégica" por parte do vice-presidente.





Revolta coletiva





Para quem não sabe, George Floyd, que sofria de doença arterial coronariana e doença cardíaca hipertensiva, morreu asfixiado por um policial na cidade de Minneapolis, no estado americano de Minnesota. O oficial ficou durante 8 minutos e 46 segundos pressionando o pescoço do homem negro de 40 anos com o joelho. Imagens foram divulgadas da brutalidade e, posteriormente, o policial acabou preso pelo crime.





Nem por isso a comunidade americana que julga o ato como discriminação racial sossegou. Desde o início da semana, protestos vêm ganhando força na cidade de Minneapolis. No esporte, grandes referências mundiais também se manifestaram. Lebron James, um dos líderes na causa, chegou a vestir uma camisa com a frase "não consigo respirar". Na última sexta, Stephen Jackson, campeão da NBA com o San Antonio Spurs em 2003, e o ator Jamie Foxx lideraram uma coletiva sobre o caso. Stephen Jackson era amigo pessoal de George Floyd e o chamava carinhosamente de "irmão gêmeo".





Globo Esporte