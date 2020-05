Suíça desiste de receber Mundial Masculino de Hóquei no Gelo em 2021

Finlândia é atual campeã do Mundial, que foi realizado na Eslováquia, em 2019 (Foto/IIHF)

A Suíça retirou sua candidatura para sediar o Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo Masculino em 2021. A edição de 2020, que seria realizada em Zurique e Lausanne, foi cancelada devido a pandemia do coronavírus e os rumores seriam de que a competição aconteceria no ano que vem na mesma sede para não prejudicar os preparativos do país.





De acordo com o site Surto Olímpico, a decisão da Suíça de não receber mais a competição é dos riscos econômicos que surgiriam caso o torneio fosse reprogramado. O Comitê liderado pelo secretário geral Gian Gilli encerrará seu trabalho até o final de julho.





Entretanto, a Federação Suíça de Hóquei no Gelo não descarta receber o Mundial da modalidade nos próximos anos. Ao menos o país precisará aguardar até 2025, pois a IIHF (Federação Internacional de Hóquei no Gelo) já definiu as datas dos próximos mundiais até este ano.





Com isso, o Mundial de 2021 terá duas sedes: Minsk, em Belarus, e Riga, na Letônia.

Reembolso

Os torcedores podem solicitar o reembolso dos ingressos diretamente com o Comitê Organizador ou através da bilheteria oficial. Os compradores serão informados entre os dias 4 e 8 de maio sobre o processo de reembolso. Os clientes de hotelaria serão contatados diretamente pelo Comitê Organizador.