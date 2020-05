Técnico do Chelsea defende a permanência de Willian até o fim do Campeonato Inglês

(Foto: Divulgação / Premier League)









O técnico do Chelsea, Frank Lampard, declarou que quer continuar com os jogadores cujos contratos se encerram no próximo dia 30 de junho, caso o Campeonato Inglês seja retomado no mês que vem. Esse é o caso do meia-atacante Willian. A Premier League anunciou na semana passada que será permitido aos clubes acertar extensões de vínculo de curto prazo com os atletas, por causa da paralisação da Premier League. Isso precisa ser feito até o dia 23 de junho.





- Nós temos grandes jogadores nessa situação e é óbvio que precisamos olhar para isso atentamente. Os atletas que estão com o contrato acabando aqui foram de grande serventia para o clube e têm um grande sentimento pelo Chelsea. Espero que possamos atingir um acordo em que eles possam ficar conosco, porque se jogarmos de novo eu amaria que o elenco estivesse como foi durante toda a temporada - declarou Lampard, ao site oficial do Chelsea, neste domingo.





Willian declarou recentemente que não via problemas em estender o contrato com o Chelsea por mais alguns meses, para poder terminar a temporada. O desejo do brasileiro é permanecer na Europa. Ele pediu três anos renovação para o clube inglês. A negociação estava paralisada no fim de abril e também não avançou muito durante o período da pandemia do coronavírus.





William está no Chelsea desde 2013. Disputou 326 jogos pelo time inglês e marcou 57 gols. Conquistou cinco títulos, entre eles duas edições do Campeonato Inglês e uma Liga Europa.





O Campeonato Inglês foi suspenso no dia 13 de março, ao fim da 29ª rodada. Ainda faltam 81 jogos para a conclusão da competição.





