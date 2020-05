Timo Werner brilha, marca três vezes e RB Leipzig goleia de novo o Mainz pelo Campeonato Alemão

No jogo do primeiro turno do Campeonato Alemão, RB Leipzig havia goleado o Mainz por 8 a 0, a maior vitória de sua história. Era difícil imaginar que isso pudesse ocorrer novamente. Mas quase aconteceu neste domingo, em que as equipes voltaram a se enfrentar pela Bundesliga e o placar foi de 5 a 0. O atacante Timo Werner foi o destaque da partida, mais uma vez com um "hat-trick" (três gols), assim como no primeiro confronto. Poulsen e Sabitzer completaram a fatura. Com esse resultado, o RB Leipzig voltou para a terceira posição da competição, agora com 54 pontos. O Mainz permanece em 15º , com 27. Confira aqui a tabela de clasificação.





O RB Leipzig teve uma excelente atuação coletiva contra o Mainz, mas o grande nome do jogo não poderia ser outro: Timo Werner. O atacante abriu o placar e fez os dois últimos gols da vitória por 5 a 0. Foi quem mais finalizou (oito vezes), puxou contra-ataques, ajudou na marcação e permaneceu em campo até o fim. Terceiro "hat-trick" dele neste Campeonato Alemão. Ele alcançou 24 gols na Bundesliga e se aproximou de Lewandowski, artilheiro da competição com 27.





Com a goleada por 5 a 0 sobre o Mainz deste domingo, o RB Leipzig estabeleceu um novo recorde em sua história: o time alcançou a marca de 68 gols feitos em uma só edição da Bundesliga.





Por outro lado, segundo o "MisterChip", perfil no Twitter especializado em estatísticas do futebol, o Mainz fez "jus" ao seu nome (Mainz 05) pela primeira vez na história da Bundesliga, pelos 5 a 0.





O técnico Achim Beierlorzer colocou mais um atacante no início do segundo tempo, na esperança de uma reação do Mainz. Porém, com dois minutos, o RB Leipzig chegou ao quarto gol, com Timo Werner, após linda jogada coletiva. O treinador do Mainz fez mais alterações, por volta dos 15 minutos, e só então o time começou a incomodar o adversário. O jogo ficou aberto, mas o ritmo do RB Leipzig não diminuiu: Werner marcou o quinto após lançamento de Poulsen.





O RB Leipzig dominou do início ao fim e foi superior em todos os aspectos, principalmente os ofensivos. O Mainz não conseguiu chutar no gol adversário. Timo Werner abriu o placar com 10 minutos de jogo. Em outra jogada iniciada pela direita, Poulsen marcou o segundo, de cabeça. O terceiro gol foi de Sabitzer, que já havia participado de alguma forma dos outros dois.





