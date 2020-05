Tribunal de Paris rejeita recurso de clubes contra fim antecipado do Campeonato Francês

O Tribunal Administrativo de Paris rejeitou nesta sexta-feira os recursos protocolados por Lyon, Toulouse e Amiens contra o término antecipado do Campeonato Francês. A Liga Francesa formalizou o fim do campeonato no último dia 30 de abril, por conta da pandemia do coronavírus, e declarou o PSG campeão.





Os três clubes entraram na justiça alegando prejuízos esportivos com o fim prematuro do torneio. Quando a temporada foi paralisada, no dia 6 de março, o Lyon ocupava a 7ª colocação, fora das competições europeias pela primeira vez desde 1997. Já Toulouse, último colocado, e Amiens, na 19ª posição, foram rebaixados com a decisão.





De acordo com a nota emitida pela Liga de Futebol Profissional, a decisão pelo fim do campeonato só poderia ser contestada pelo Conselho de Estado, órgão competente para tratar da regulação de entidades com jurisdição nacional. O Campeonato Francês foi encerrado com 28 das 38 rodadas disputadas.





- A Liga de Futebol Profissional recebeu com satisfação a rejeição dos recursos interpostos pelo Olympique Lyonnais, Amiens SC e Toulouse FC perante o juiz do processo do Tribunal Administrativo de Paris - afirmou a LFP em comunicado oficial nesta sexta-feira.





Globo Esporte