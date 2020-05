Umbro Brasil lança novas camisas do Fluminense, que homenageiam conquista do Brasileiro de 1970

Uma das parcerias que geram mais ansiedade desde o último ano, Umbro Brasil e Fluminense estão prontos para apresentarem à torcida tricolor os primeiros uniformes para a temporada 2020. Com detalhes exclusivos e novo desenho, as camisas 1 e 2 do clube carioca homenageiam os 50 anos do primeiro título brasileiro do Flu, em 1970, com selo que celebra à época da conquista.





O uniforme número 1, nas tradicionais cores grená, verde e branco, traz as clássicas listras com grafismos que enriquecem o modelo, na frente e nas costas, que tem tecido especial. A gola é diferenciada, com detalhe contrastante, e nas mangas estão no tecido jacquard, com punho com detalhe contrastante, além de um recorte lateral que facilita o caimento da peça.





Já o segundo uniforme, na cor branca, tem detalhes em grená e verde, com gola diferenciada e frente com grafismo e listras contrastantes sublimadas. Os detalhes técnicos se assemelham ao do uniforme tricolor, como o tecido diferenciado, o recorte lateral e os detalhes nas mangas.





Para celebrar ainda mais essa parceria e o primeiro título brasileiro, Fluminense e Umbro desenvolveram dois selos comemorativos, que estarão na altura da nuca e na barra da camisa. O primeiro traz o diamante da Umbro estilizado junto ao molde do escudo do Flu, com referência ao ano de fundação do clube e sua origem. Já o segundo faz referência aos 50 anos do título, com destaque para a taça levada pelo clube e o fato de ser tetracampeão brasileiro.





O belo escudo do Fluminense está na camisa em TPU com relevo termoaplicado, tecnologia usada pela Umbro para dar mais destaque aos brasões das equipes. O restante das aplicações, como números, selos e diamante da Umbro, estão aplicados em termotransfer.





Os torcedores podem adquirir os uniformes nas lojas a partir de R$259,90 ou no modelo feminino por R$ 199,90.

Lançamento

Por conta da quarentena, Umbro Brasil e Fluminense decidiram juntar adaptação e inovação para esse lançamento. O novo manto tricolor foi apresentado pela primeira vez para o público em uma live na FluTV com o rapper Xamã, torcedor apaixonado do clube das Laranjeiras. A Umbro é a primeira marca no Brasil a lançar uma nova camisa de clube em live.