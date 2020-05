Vasco vai demitir mais de 50 funcionários nesta segunda-feira

(Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)









O Vasco está demitindo, nesta segunda-feira, pouco mais de 50 funcionários. Com o futebol parado por conta da pandemia do novo coronavirus, o clube terá de reduzir seu quadro de funcionários e busca acordos de rescisões. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada pelo GloboEsporte.com.





O Vasco tentou evitar demissões, e no final de abril comunicou a suspensão do contrato de cerca de 60 funcionários por dois meses, entre os dias 1º de maio e 1º de julho. Na ocasião, o clube sustentou sua decisão na Medida Provisória 936, publicada em 1º de abril. Mas não foi o suficiente.





Nesta segunda, mais de 50 funcionários serão demitidos. No acordo, os colaboradores demitidos receberão parceladamente os salários atrasados e a verba rescisória. A primeira parcela será paga nesta segunda, no ato da demissão.





Na última sexta-feira, com a entrada de recursos, o clube pagou folha de fevereiro a funcionários que recebem até R$ 1.800 e atletas com menores salários do grupo. Os funcionários que recebem acima de R$ 1.800 tiveram depositada a quantia de R$ 1.300 referente a parte do vencimento de fevereiro, que está em aberto. O Vasco priorizou os colaboradores com salários menores e os que estão trabalhando em "full-time", seja em São Januário ou remotamente, no atual momento.





Também na sexta-feira, pagou o mês de janeiro a jogadores que recebem até R$ 50 mil. O pagamento teve o avalia de líderes do elenco, que concordaram que o clube priorizasse os atletas com menores salários. Os jogadores que ganham mais de R$ 50 mil ainda não receberam salários referentes ao ano de 2020.





Globo Esporte