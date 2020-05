Viúva de Kobe Bryant processa Polícia de Los Angeles por divulgar fotos de acidente

A viúva de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, entrou com uma ação contra o Departamento do Los Angeles County Sheriff (ou Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles), sob alegação de que policiais tiraram e divulgaram fotos não autorizadas do local do acidente de helicóptero em que seu marido e sua filha, Gianna, morreram.





Ainda segundo o jornal californiano, a ação movida por Vanessa alega que "ao menos oito policiais estavam no local tirando fotos de Kobe, Gianna e dos outros sete mortos. Como o próprio departamento reconheceu, não havia propósito investigativo para tirarem fotos no local do acidente, e ao invés disso, policiais tiraram fotos para seus próprios fins pessoais".





As fotos foram vazadas a despeito de um pedido de Vanessa ao chefe do departamento, Alex Villanueva, na manhã do acidente, para que a privacidade da família fosse preservada. Entre os oito policiais que estiveram no local, um deles teria supostamente mostrado imagens a outras pessoas em um bar para impressioná-las. Dois bombeiros de Los Angeles também teriam tirado fotos. A viúva de Kobe busca indenização por danos emocionais, psicológicos e invasão de privacidade.





No fim de fevereiro, Vanessa Bryant também processou a empresa operadora do helicóptero que caiu na região de Calabasas, Califórnia. Na ação, a viúva do ex-jogador afirmou que houve negligência e falta de cuidado por parte do piloto, Ara Zobayan, ao insistir no voo mesmo com condições meteorológicas adversas. O acidente aconteceu no dia 26 de janeiro.





Globo Esporte