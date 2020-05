Zidane cita desejo por título, elogia forma do elenco do Real e garante: "Estamos todos felizes por voltar"

(Foto: Getty Images)









Após dois meses de pausa do Campeonato Espanhol, o Real Madrid voltou a trabalhar na última semana, quando os treinamentos foram retomados em todo o país em meio à pandemia do novo coronavírus. E, no meio da segunda semana de treinamentos, o técnico Zinedine Zidane parou para atender a imprensa pela primeira vez no novo cenário do futebol local nesta quarta-feira.





O francês garantiu que os atletas mostraram motivação por poder voltar a trabalhar no CT de Valdebebas e garantiu que a paralisação longa nas atividades não afetou tanto a forma física dos jogadores.





- Estamos todos felizes de voltar. Tínhamos planejado a preparação física, e eles fizeram muito bem em casa. Estavam em forma - resumiu.





O Real Madrid voltou a treinar seguindo o protocolo desenvolvido por La Liga, que dividiu o retorno às atividades em quatro fases semanais. Na primeira, já cumprida, os jogadores trabalharam de forma individual no CT, respeitando as determinações de isolamento social. Na segunda, que termina nesta semana, as atividades estão sendo realizadas com grupos de até seis atletas.





Na próxima semana terá início a fase 3, na qual os grupos poderão ser maiores. E, na primeira semana de junho, será colocada em prática a fase 4, com treinamentos coletivos, praticamente retomando a normalidade das atividades no CT.





- Estamos felizes de estar juntos, de aproveitar o que gostamos. A semana foi boa para trabalhar, ainda que em grupos pequenos. Mas podemos fazer algo mais tático. Vejo o time melhor nesta semana - opinou Zizou.





Antes de o Campeonato Espanhol ser paralisado, no dia 8 de março, o Rael Madrid vivia um de seus piores momentos na temporada. O time comandado por Zidane, depois de uma boa sequência em janeiro, venceu apenas duas das últimas sete partidas, acumulando tropeços importantes no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.





Um desses triunfos foi no clássico contra o Barcelona, em casa, no dia 1º de março, que fez o time tomar a liderança de La Liga. Entretanto, uma derrota para o Bétis na rodada seguinte permitiu que os catalães tomassem a ponta da tabela novamente, com 58 pontos, dois a mais que os merengues. Restam 11 jogos para o fim da competição.





Na Champions, o Real perdeu em casa para o Manchester City, por 2 a 1, e aguarda a chance de jogar a partida de volta para tentar uma difícil vaga nas quartas de final. E mesmo com o cenário adversos nas duas competições que restam ao clube em 2019/20, Zidane diz que o pensamento é alcançar algum troféu.





- Temos que pensar positivo. Os jogadores veem que faltam 11 jogos, e querem terminar forte para ganhar algum título. Está no DNA do clube





Globo Esporte