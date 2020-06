Agora como Secretário de Esportes, Marcos Pacheco quer continuar a frente do Vôlei Ribeirão

(Foto: Alexandre de Azevedo)





Por Redação Blog do Esporte









Anunciado no último dia 29 de maio, Marcos Pacheco assumiu de forma oficial a Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto nessa segunda-feira (1º). Pacheco assume o cargo deixado por Ricardo Aguiar, que alegou motivos particulares para deixar o cargo na gestão Duarte Nogueira.

Saída de Aguiar

A saída de Ricardo Aguiar foi anunciada na última sexta-feira (29) durante uma videoconferência sobre o balanço das ações da secretaria durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo Aguiar, sua saída do cargo é em função de compromissos profissionais e pessoais. O treinador comanda a equipe de karatê que vai representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, adiada para 2021. Aguiar estava no cargo desde o início da gestão de Nogueira, em 2017.

Pacheco assume cargo

Agora como secretário, Marcos Pacheco disse que não pretende abandonar o cargo de técnico do Vôlei Ribeirão, mesmo não sabendo o futuro da equipe para a próxima temporada.





A equipe de Ribeirão passa por momentos difíceis em meio a pandemia. O time encerrou o contrato de todos os atletas e perdeu todos os patrocinadores. As dificuldades financeiras ameaçam acabar com o projeto do time na cidade.





“Dentro da possibilidade, quero continuar sendo técnico do Vôlei Ribeirão. Queremos e estamos fazendo de tudo para manter a equipe, porque isso seria muito importante para a cidade e para o esporte daqui. Conversando com o prefeito, demonstrei o interesse de continuar, então se tudo se normalizar e conseguirmos os recursos, vou manter o cargo”, afirmou Pacheco.





O treinador disse que é possível conciliar os dois cargos, já que, anteriormente, ele desempenhava a função de diretor na Secretaria de Esportes.





“Vejo que quando fui coordenador e diretor de esportes, consegui conciliar os dois cargos e não atrapalhou em nada na minha dedicação, porque ajustei os meus horários. Não assumiria os dois cargos, se não acreditasse que fosse possível conciliar o meu tempo. Então quero continuar me dedicando aos dois cargos”, concluiu.