Ainda sem acertar renovação com o PSG, Thiago Silva entra na mira do Everton

Desejado por Fred e pela torcida do Fluminense e ainda sem acertar sua renovação com o PSG, Thiago Silva tem a possibilidade de jogar na Inglaterra. Mais especificamente no Everton, cujo técnico é um velho amigo e mentor: o italiano Carlo Ancelotti.





Segundo o portal francês Foot Mercato, o treinador, com quem Thiago Silva trabalhou no Milan e no próprio PSG, está tentando convencer os dirigentes do time de Liverpool. O que estaria pegando seria o alto salário do Monstro, como é chamado o zagueiro pela torcida do Fluminense. Salário que também é um dos entraves, assim como duração de contrato, para um entendimento com o Paris Saint-Germain.





Com 35 anos de idade, Thiago Silva tem contrato com o PSG até o fim deste mês. Na próxima semana, ele vai retornar a Paris para a retomada dos treinos no clube e também, obviamente, definir seu futuro.





Voltando ao Everton. Com 46 gols sofridos em 29 jogos da Premier League até a paralisação, existe um consenso sobre melhorar a defesa. O ex-palmeirense Mina e o inglês Keane tiveram momentos altos e baixos na temporada, e Ancelotti enxerga em Thiago Silva a peça para acertar o setor.





Globo Esporte