Alerj recomenda em relatório que concessão do Maracanã a Flamengo e Fluminense não seja renovada

A Comissão Especial de Esportes Olímpicos e de Alto Rendimento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) recomendará em relatório que a concessão do Maracanã a Flamengo e Fluminense não seja renovada. O relator do documento é Alexandre Knoploch, que enviou o relatório ao presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim.





No documento, Knoploch trata a parceria de Flamengo e Fluminense como “consórcio atual” do estádio e diz que "são evidentes os indícios de transgressão e sonegação fiscal". Os deputados chegaram a fazer vistorias no Maracanã antes da suspensão das atividades por conta da pandemia. O relatório deve ser votado até o final do mês pela comissão, e, se aprovado, será encaminhado ao governo estadual e Ministério Público.





“A recomendação é de não renovar, já que são evidentes os indícios de transgressão e sonegação fiscal, e ainda falta de investimentos na infraestrutura. Neste dia tão emblemático do aniversário deste símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil precisamos atuar com muita responsabilidade. O Maracanã é nosso, nosso patrimônio”, disse Knoploch.





O relator reconhece o valor relevante do “consórcio atual”, mas aponta problemas:





“O consórcio atual teve um papel importante para a reabertura do estádio. Mas deixa a desejar e muito em vários aspectos, como as sonegações fiscais, a péssima prestação de serviços - cadeiras quebradas e estruturas - e para finalizar o preço abusivo dos ingressos criando uma casta de pessoas que têm direito a ver os jogos”.





Outros deputados da comissão receberão o relatório das mãos de Amorim. É preciso atuar de forma rápida e assertiva para que o estádio tenha logo uma gestão proativa e transparente”, disse.





O Blog entrou em contato com Flamengo e Fluminense e aguarda resposta dos clubes.