Após volta da liga, clube ucraniano tem 25 casos positivos de coronavírus e entra em quarentena

Três dias após a retomada do Campeonato Ucraniano, a federação local e o Karpaty Lviv anunciaram que o clube entrou em quarentena depois que foram registrados 25 casos positivos para coronavírus na equipe. Ao todo, foram testadas 65 pessoas, entre jogadores e funcionários. Os comunicados não especificaram quantos eram atletas entre os infectados.





As pessoas que registraram testes positivos estão em isolamento, enquanto as instalações do clube ficam "em quarentena por pelo menos duas semanas", segundo informaram o clube a liga. Todos os treinos do Karpaty foram suspensos.





Também foram cancelados os próximos dois jogos da equipe pelo Campeonato Ucraniano. No último domingo, a partida entre Karpaty e FC Mariupol já havia sido adiada depois que os primeiros casos positivos para COVID-19 foram descobertos no clube da cidade de Lviv, no oeste do país.





O Karpaty é o último colocado do hexagonal do rebaixamento e tem 19 pontos em 23 partidas disputadas – são contados também os 22 jogos da primeira fase, a temporada regular. O líder do grupo é o Dnipro, com 31 pontos em 24 rodadas. O Shakhtar Donetsk lidera o hexagonal pelo título.





Todos os jogos da liga ucraniana são realizados com portões fechados e tanto os jogadores como outros participantes das partidas passam por um controle de temperatura antes de entrar em campo.





Até agora, a Ucrânia registrou 24.895 casos de coronavírus, com 733 mortes.





